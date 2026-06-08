Moringa Rice:ప్రస్తుతం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోంది. రుచికరంగా ఉండటంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించే వంటకాల కోసం చాలామంది వెతుకుతున్నారు. అలాంటి వారికి మునగాకు అన్నం అద్భుతమైన ఎంపిక అని చెప్పొచ్చు. దక్షిణ భారతీయ వంటకాలలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న ఈ వంటకం రుచి, ఆరోగ్యం రెండింటినీ ఒకేసారి అందిస్తుంది.
మునగాకు పోషకాల ఖజానాగా పేరుగాంచింది. ఇందులో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్-సి, విటమిన్-ఎ, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, ఎముకలను బలంగా ఉంచడంలో, రక్తహీనత సమస్యను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే మునగాకును సూపర్ ఫుడ్గా పరిగణిస్తారు.
మునగాకు అన్నం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది ఆరోగ్యకరంగా ఉండటమే కాకుండా తక్కువ సమయంలో సులభంగా తయారవుతుంది. ఇంట్లో సాధారణంగా లభించే పదార్థాలతోనే ఈ వంటకాన్ని సిద్ధం చేయవచ్చు. కరివేపాకు, ఆవాలు, ధనియాలు, నువ్వులు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల కలయిక ఈ వంటకానికి ప్రత్యేక రుచి, సువాసనను అందిస్తుంది.
మునగాకు అన్నం తయారీలో ముందుగా మునగాకును శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టాలి. అనంతరం జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండు మిర్చి, నువ్వులు వంటి పదార్థాలను స్వల్పంగా వేయించి, వాటితో పాటు మునగాకు, వెల్లుల్లిని కలిపి పొడిలా తయారు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, వేరుశెనగలు, జీడిపప్పుతో తాలింపు సిద్ధం చేసి, ఉడికించిన అన్నంలో కలపాలి. చివరగా మునగాకు మసాలా పొడి, నిమ్మరసం జోడిస్తే రుచికరమైన మునగాకు అన్నం సిద్ధమవుతుంది.
ఈ వంటకం తేలికగా జీర్ణమవుతుంది కాబట్టి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ తినవచ్చు. మధ్యాహ్న భోజనం లేదా రాత్రి భోజనంలో దీనిని చేర్చుకోవచ్చు. పెరుగు, ఊరగాయ లేదా దప్పడంతో కలిపి తింటే మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వారికి మునగాకు అన్నం ఒక చక్కటి ఆహార ఎంపిక. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పోషకాలు అందించే ఈ వంటకాన్ని వారానికి కనీసం ఒకటి లేదా రెండు సార్లు ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన అనేక పోషకాలను పొందవచ్చు. రుచి, ఆరోగ్యం, పోషకాలు ఒకే వంటకంలో కావాలంటే మునగాకు అన్నం తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే.