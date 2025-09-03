English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ladoo For Black Hair: ఈ ఐదు పదార్థాలు కలిపి లడ్డు చేసుకునే తింటే.. ఇక తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారడం ఖాయం..!

Turn Grey Hair To Black : తెల్ల జుట్టుతో సతమతమయ్యేవారు ఎన్నో విధానాలను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా కెమికల్స్ ఉండే క్రీములను తలకు రాస్తూ ఉంటారు. అయితే తెల్ల జుట్టుకి ఆహారం అలానే మన జీవనశైలి అనేవి ప్రధాన కారణాలు.. మరి మన ఆహారం ద్వారా తెల్ల జుట్టుని నల్ల జుట్టుగా ఎలా మార్చుకోవచ్చు అంటే..
ప్రస్తుతం తరంలో చిన్న పిల్లలకు కూడా తెల్ల జుట్టు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు.. వారి జీవనశైలి అలానే ఆహారాలవాట్లు. సరైన పోషకం జుట్టుకి అందనప్పుడే అదికాష్ట తెల్లగా మారుతుంది.

ఇక ఇది పోగొట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు చెప్పబోయే లడ్డు రోజు తింటే.. చాలా మంచిది. ఈ లడ్డు జుట్టుకి పోషకాలను అందించి తెల్ల జుట్టు నివారించడమే కాకుండా ఉన్న తెల్ల జుట్టుని కూడా నల్లగా మారుస్తుంది.

ఈ లడ్డూల నల్ల నువ్వులు, ఉసిరి పొడి, కొన్ని ఖర్జూరాలు, మునగాకు పడి కావాల్సి ఉంటుంది. నల్ల నువ్వులలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఫైబర్,  క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ లాంటి మినరల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయి. ఇక మునగాకు పొడి ఇన్ ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది. ఇక మునగాకు పొడి అలానే ఉసిరి పొడి జుట్టుకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలకూ పరిష్కారం చూపిస్తాయి.

ఈ లద్దు కోసం నల్ల నవ్వులు ఒక కప్పు, మునగాకు పొడి రెండు స్పూన్లు, ఉసిరి పొడి ఒక స్పూన్, ఖర్జూరాలు ఒక 8 నుంచి 10 వరకు తీసుకోవాలి. 

ఇప్పుడు పైన చెప్పిన మిక్సీకి వేసి బాగా సాఫ్ట్ గా అయ్యేంతవరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చేతికి నెయ్యి రాసుకొని వీటిని లడ్డుల్లాగా తయారు చేసుకుని ఒక గ్లాస్ జార్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. రోజుకొకటి ఈ లడ్డు తింటే.. తెల్ల జుట్టుని త్వరగా నివారించుకోవచ్చు.

