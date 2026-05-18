Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Tata Altroz CNG AMT EMI: రూ. 1.50లక్షలు చెల్లిస్తే చాలు.. టాటా ఆల్ట్రోజ్ సీఎన్‌జీ ఏఎంటీ కారు మీ ఇంటికి.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Tata Altroz CNG AMT EMI: రూ. 1.50లక్షలు చెల్లిస్తే చాలు.. టాటా ఆల్ట్రోజ్ సీఎన్‌జీ ఏఎంటీ కారు మీ ఇంటికి.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 18, 2026, 06:21 PM IST|Updated: May 18, 2026, 06:22 PM IST

Tata Altroz CNG AMT EMI: మీరు కొత్త కారు కొనే ప్లాన్ లో ఉన్నారా. అది కూడా ఈఎంఐలో కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే మీకూ గుడ్ న్యూస్. టాటా మోటార్స్  ఈ మధ్యకాలంలోనే సరికొత్త ఆల్ట్రోజ్ సీఎన్జీ ఏఎంటీ మోడల్ కార్లను భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కారును కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి.. ప్రతినెలా ఎంత ఈఎంఐ కట్టాల్సి ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Altroz ​​Hatchback Model (AMT)1/5

భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సరికొత్త అంచనాలకు తెరతీస్తూ టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ హ్యాష్ బ్యాక్ ఆల్ట్రోజ్ మోడల్ ఏఎంటీ టెక్నాలజీని తీసుకువచ్చింది. 5 రకాల ట్రిమ్ ఆప్షన్స్ తో లభించే ఈ న్యూ టాటా ఆల్ట్రోజ్ సీఎన్జీ ఏఎంటీ వేరియంట్స్ ధరలు ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రకారం రూ.8.70 లక్షల నుంచి రూ. 10.77లక్షల మధ్యలో ఉన్నాయి. 

Tata Altroz ​​CNG AMT2/5

టాటా ఆల్ట్రోజ్ సీఎన్జీ ఏఎంటీ కారు అటు సీఎన్జీ ఇచ్చే అద్భుతమైన మైలేజీతోపాటు ఇటు ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ అందించే డ్రైవింగ్ కంఫర్ట్ ను కూడా ఒకే ప్యాకేజీలో అందిస్తుంది. అయితే ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీతో భారత ప్యాసింజర్ వెహికల్ మార్కెట్లో సీఎన్జీ ఏఎంటీ కాంబినేషన్ తో వచ్చిన మొదటి ప్రీమియం హ్యాచ్ బ్యాక్ గా ఆల్ట్రోజ్ సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. 

Tata Altroz CNG AMT monthly emi3/5

ఇప్పటికే టాటా నుంచి టియాగో, టైగోర్, పంచ్ మోడళ్లతోపాటు నిస్సాన్ మాగ్నైజ్ కారు కూడా ఇలాంటి టెక్నాలజీతో మార్కెట్లో అద్బుతంగా రాణిస్తున్నాయి. కొత్తగా లాంచ్ అయిన టాటా ఆల్ట్రోజ్ సీఎన్జీ ఏఎంటీ కారు కొనే ప్లాన్ లో మీరు ఉన్నట్లయితే పూర్తి ఈఎంఐ లెక్కలను తెలుసుకుందాం.   

AMT Launch4/5

మీరు నెలవారీ ఈఎంఐలో ఈ కారు కొనాలనుకుంటే డౌన్ పేమెంట్ లక్షన్నర చెల్లిస్తే చాలు. అయితే టాప్ ఎండ్ ట్రిమ్ అకంప్లిష్డ్ ఎస్ వేరియంట్ ఆధారంగా ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. దీని ఎక్స్ షోరూం ధర రూ 10,76,990. బ్యాంకు వడ్డీ 9. 5శాతం తీసుకుంటే ఇతర రీపేమెంట్ కాలవ్యవధులు బట్టి నెలవారీ ఈఎంఐ ఎలా మారుతుందో చూద్దాం. ఎందుకంటే కారు కొనాలనుకునే కస్టమర్లు బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకుంటే మరింత ఈజీ అవుతుంది.

24-Month EMI Repayment5/5

మీరు రెండుసంవత్సరాలు అంటే 24 నెలల ఈఎంఐ రీపేమెంట్ ఎంచుకున్నట్లయితే ఈఎంఐ 49, 449 చెల్లించాలి. ఈ కాలంలో మొత్తం వడ్డీ రూ. 1,09,797 అవుతుంది. మీరు 3 సంవత్సరాలు పెంచుకున్నట్లయితే నెలవారీ ఈఎంఐ భారం రూ. 34,449కి తగ్గుతుంది. వడ్డీ రూ. 1,64,980 అవుతుంది. లోన్ కాలపరిమితి ఇంకా పెంచుకోవాలనుకుంటే ఇంకా ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ ఈఎంఐ కావాలనుకునే మధ్యతరగతి కస్టమర్లకు ఈ లాంగ్ టెన్యూర్ ఆప్షన్స్ బాగా సహాయపడతాయి. అయితే మీరు కారు బుక్ చేసుకునే ముందు మీ దగ్గరలోని డీలర్ షిప్ ను పూర్తి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుని కారు కొనుక్కోవడం మంచిది.   

Tags:
Altroz CNG
Car Price
tata motors
AMT Launch
EMI Explainer
Tata Altroz CNG AMT
Tata Altroz CNG AMT price
Tata Altroz CNG AMT features

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CSK Vs SRH Live Score Updates: టాస్ ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌.. క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్‌న్యూస్

CSK Vs SRH Live Score Updates: టాస్ ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌.. క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్‌న్యూస్

CSK vs SRH7 min ago
2

వచ్చేది కష్టకాలం.. లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సంచలన ఆదేశాల

State bank of India11 min ago
3

Mumbai Road Accident: పెళ్లి ట్రక్కును ఢీకొన్న భారీ కంటైనర్.. 12 మంది దుర్మరణం..

Mumbai Road Accident35 min ago
4

Elephants attack on Tamil nadu Tourist Video: రెండు భారీ ఏనుగుల మధ్య భీకర ఫైటింగ్

Tamil Nadu1 hr ago
5

Supreme Court: ప్రధాని మోదీ పొదుపు మంత్రం.. అన్ని రాష్ట్రాల హైకోర్టులకు సీజేఐ కీలక

Supreme Court2 hrs ago