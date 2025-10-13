Tata Capital IPO: ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటే నట్టేట ముంచింది.. తీవ్రంగా నిరాశపర్చిన టాటా క్యాపిటల్ ఐపిఓ..!!

Tata Capital Listing Price: దేశంలోనే అతిపెద్ద టాటా గ్రూప్ కంపెనీల్లో ఒకటైన టాటా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ షేర్లు ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్లో స్వల్ప ప్రీమియంతో లిస్ట్ అయ్యింది. అక్టోబర్ 6 నుంచి అక్టోబర్ 8వరకు జరిగిన బిడ్డింగ్ లో ఇన్వెస్టర్ల నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ పెద్ద మొత్తం నిధులను సమీకరించింది. అయితే ఈ భారీ లిస్టింగ్ గెయిన్స్ ను ఆశించిన వారికి మాత్రం ఈ ఐపీఓ నిరాశే మిగిల్చింది.
స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి ఐపీఓలు ఎప్పుడూ ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలు కల్పిస్తుంటాయి. మంచి లిస్టింగ్ గెయిన్స్ ఆశిస్తూ ఇన్వెస్టర్లు కొత్త ఇష్యూలపై కన్నేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన ఐపీఓల్లో టాటా క్యాపిటల్ ఒకటి. టాటా గ్రూప్ ప్రతిష్ఠ, కంపెనీ సైజు, బలమైన ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కారణంగా ఈ ఐపీఓపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే మార్కెట్లో లిస్టింగ్ సమయంలో ఇన్వెస్టర్లకు నిరాశ తప్పలేదు.
అక్టోబర్ 13న స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టయిన టాటా క్యాపిటల్ షేర్, ఇష్యూ ధర రూ.326తో పోలిస్తే కేవలం రూ.330 వద్ద ప్రారంభమైంది. అంటే కేవలం 1.23శాతం ప్రీమియం మాత్రమే. ప్రారంభ లావాదేవీల్లో రూ.332 వరకు పెరిగిన షేర్, వెంటనే వెనక్కి తగ్గింది. ఇష్యూ ధర కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఇన్వెస్టర్లు ఆశించిన 10-20% ప్రీమియం కనిపించలేదు.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ.15,512 కోట్లు సమీకరించింది. ఈ నిధులను టైర్-1 క్యాపిటల్ బేస్ బలోపేతానికి, భవిష్యత్ విస్తరణ అవసరాలకు వినియోగించనున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ అక్టోబర్ 6 నుండి 8 వరకు జరగ్గా, ధరల శ్రేణి రూ.310-326గా నిర్ణయించారు. ఒక్క లాట్లో 46 షేర్లు ఉండగా, కనీస పెట్టుబడి రూ.14,996గా ఉంది.
అయితే ఈ ఇష్యూ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. మొత్తం సబ్స్క్రిప్షన్ 1.95 రెట్లు మాత్రమే నమోదైంది. ఇది టాటా గ్రూప్ గత ఐపీఓ అయిన టాటా టెక్నాలజీస్తో పోలిస్తే చాలా తక్కువ. టాటా టెక్నాలజీస్ లిస్టింగ్ రోజున 100శాతం కంటే ఎక్కువ ప్రీమియం ఇచ్చి ఇన్వెస్టర్లను ఉత్సాహపరిచింది. కానీ టాటా క్యాపిటల్ మాత్రం ఫ్లాట్ లిస్టింగ్తో నిరాశపరిచింది.
ప్రస్తుతం టాటా క్యాపిటల్ మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ.1.39 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీ NBFC విభాగంలో బలమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, లిస్టింగ్ ప్రదర్శన అంతగా ప్రభావితం చేయలేదు.ఈ ఐపీఓ వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి ఆర్బీఐ ఆ దేశం. అప్పర్ లేయర్ NBFCలు మూడు సంవత్సరాల లోపు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ కావాలని ఆర్బీఐ ఆదేశించడంతో, టాటా క్యాపిటల్ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లోనే సెబీకి డ్రాఫ్ట్ పత్రాలు సమర్పించింది. జూలైలో అనుమతి లభించి, అక్టోబర్లో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది.
ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిలో టాటా క్యాపిటల్ లిస్టింగ్ ఫలితం మిశ్రమంగా ఉంది. దీర్ఘకాలంలో ఈ షేర్ బలంగా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, షార్ట్టర్మ్ గెయిన్స్ ఆశించిన వారికి ఇది నిరాశపరిచింది. టాటా గ్రూప్ ప్రతిష్ఠ ఉన్నా, మార్కెట్ సెంటిమెంట్, వాల్యుయేషన్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది.