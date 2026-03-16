Tata Car Discount in March: అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు.. టాటా EVలపై ఆఫర్ల వర్షం.. ఏకంగా రూ.3.8లక్షల వరకు తగ్గింపు..!!

Tata Car Discount in March: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టాటా మోటార్స్ వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. మార్చి 2026 నెలలో కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఆఫర్ల ద్వారా వినియోగదారులు వాహనం మోడల్ మరియు వేరియంట్ను బట్టి గరిష్టంగా సుమారు రూ. 3.80 లక్షల వరకు తగ్గింపులను పొందే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పాత స్టాక్గా ఉన్న 2024- 2025 మోడళ్లపై ఎక్కువ ప్రయోజనాలు లభిస్తున్నాయి. కంపెనీ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, స్క్రాపేజ్ ఇన్సెంటివ్ ,గ్రీన్ బోనస్ల రూపంలో అదనపు లాభాలను కూడా అందిస్తోంది.
Tata Curvv EV: ఈ ఆఫర్లలో ముఖ్యంగా Tata Curvv EV అత్యధిక డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. 2024- 2025 మోడళ్లలోని ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై వినియోగదారులు సుమారు రూ. 3.30 లక్షల నుంచి రూ. 3.80 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. 2026 మోడల్పై కూడా కంపెనీ సుమారు రూ. 2.80 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. కంపెనీ ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV అయిన Tata Harrier EV వేరియంట్లపై కూడా గరిష్టంగా రూ. 1.50 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది
Tata Nexon EV, Tata Punch EV: ఇక ప్రజాదరణ పొందిన ఎలక్ట్రిక్ SUVలు అయిన Tata Nexon EV, Tata Punch EV మోడళ్లపై కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2024- 2025 స్టాక్పై సుమారు రూ. 1.20 లక్షల వరకు తగ్గింపులు లభిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో 2026 మోడళ్లపై దాదాపు రూ. 50,000 వరకు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
Tata Punch EV: పంచ్ EVలో ఎంట్రీ లెవల్ ‘స్మార్ట్’ వేరియంట్పై సుమారు రూ. 90,000 వరకు తగ్గింపు ఉండగా, ‘లాంగ్ రేంజ్’ వెర్షన్పై దాదాపు ₹1.40 లక్షల వరకు మొత్తం ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్లలో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, లాయల్టీ బోనస్లు కూడా భాగంగా ఉంటాయి.
Tata Tiago EV: కంపెనీ అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ కారు అయిన Tata Tiago EVపై కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 2026 మోడల్ XT వేరియంట్ను కొనుగోలు చేస్తే సుమారు రూ. 90,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు. టాప్ వేరియంట్ అయిన XZ+ ట్రిమ్పై దాదాపు రూ. 1.20 లక్షల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అయితే వినియోగదారులు 2024 లేదా 2025 మోడళ్లను ఎంచుకుంటే ఈ ప్రయోజనం మరింత పెరిగి సుమారు రూ. 2.10 లక్షల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్లు పరిమిత కాలానికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. కంపెనీ ప్రకటించిన ప్రకారం, ఈ డిస్కౌంట్లు మార్చి 31, 2026 వరకు మాత్రమే చెల్లుతాయి. వాస్తవంగా ఎంత తగ్గింపు లభిస్తుందో అనేది మీ నగరంలోని డీలర్షిప్ వద్ద అందుబాటులో ఉన్న స్టాక్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలనుకునే వినియోగదారులు తమ సమీప డీలర్షిప్ను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.