Tata Motors Shares: టాటా మోటార్స్ రెండు ముక్కలు.. షేర్లు కొనాలా? వద్దా?

Tata Motors Demerger: టాటా గ్రూప్ నకు చెందిన దిగ్గజ ఆటో మొబైల్ కంపెనీ టాటా మోటార్స్ తన కమర్షియల్ వెహికల్, ప్యాసింజర్ వెహికల్ వ్యాపారాలను రెండుగా విభజించింది. ఈ డీమెర్జర్ అనేది ఇప్పుడు చివరి దశలో ఉంది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఈ స్టాక్ పై మరింత ఆసక్తి పెరుగుతోంది. మరి టాటా మోటార్స్ షేర్స్ కొనుగోలు చేయవచ్చా..నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం.
టాటా మోటార్స్ అక్టోబర్ 14 ను విలీనానికి రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించింది. ఆ రోజున కంపెనీ తన ప్యాసింజర్ వెహికల్ (PV) వ్యాపారం షేర్లను ఒక్కో షేరుకు సుమారు రూ. 400 గా నిర్ణయించింది. తదనంతరం TMLCV షేర్లు అక్టోబర్ 16 న పెట్టుబడిదారుల డీమ్యాట్ ఖాతాలకు జమ అయ్యాయి.
డిమెర్జర్ రేషియో ను 1:1గా నిర్ణయించారు. అంటే టాటా మోటార్స్ ఒక షేరు ఉన్నవాళ్లకు టీఎంఎల్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ లో ఒక షేర్ వస్తుంది. రికార్డు డేట్ అక్టోబర్ 14న వాల్యుయేషన్ కోసం నిర్వహించిన ఒక గంట ప్రీ మార్కెట్ సెషన్ లో పీవీ బిజినెస్ షేరు ధర రూ. 400గా ఉంది. సోమవారం క్లోజింగ్ ధర రూ. 660.75గా ఉంది. దీంతో వీసీ బిజినెస్ షేర్ విలువ రూ. 260.75గా అంచనా వేస్తున్నారు.
మెహతా ఈక్విటీస్కు చెందిన ప్రశాంత్ తాప్సే అంచనా ప్రకారం.. ఈ ప్యాసింజర్ వెహికిల్స్ యూనిట్ షేరు విలువ సుమారు రూ. 500 వరకు ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ ఈ షేరు రూ. 285–384 మధ్య ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. JLR వాల్యూమ్, లాభదాయకత మెరుగుపడితే దీర్ఘకాలంలో మరింత మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇక కమర్షియల్ వెహికిల్స్ విభాగం.. TML Commercial Vehicles (TMLCV) లో కమర్షియల్ వాహనాలు, టాటా క్యాపిటల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్నాయి. ఈ యూనిట్ షేర్లు నవంబర్లో మార్కెట్లో లిస్ట్ కాబోతున్నాయి. టాటా మోటార్స్ పేరుతోనే ట్రేడ్ అవుతాయి. ప్రస్తుతం దేశీయ కమర్షియల్ వెహికిల్ మార్కెట్లో కంపెనీకి 37శాతం మార్కెట్ షేర్ ఉంది. అదనంగా ఇన్వెకో గ్రూప్లో వాటా కొనుగోలుతో అంతర్జాతీయంగా కూడా బలం పెరుగుతోంది. తాప్సే అంచనా ప్రకారం, CV బిజినెస్ షేరు విలువ సుమారు రూ. 400 వరకు ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.
ఈ బిజినెస్ స్థిరమైన క్యాష్ ఫ్లో, దేశ ఆర్థిక వృద్ధి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిలో ఇది క్రమమైన వృద్ధిని ఇస్తుందనే అభిప్రాయం ఉంది.ఇన్వెస్టు పీఎంఎస్కు చెందిన హర్షల్ దసానీ ప్రకారం.. ఈ డీమర్జర్ వల్ల కంపెనీ క్యాపిటల్ అలొకేషన్, ఆపరేషనల్ ఎఫిషియెన్సీ రెండూ మెరుగుపడతాయని చెప్పారు. తాజా త్రైమాసికంలో CV విభాగం 12.2శాతం EBITDA మార్జిన్ సాధించింది. వాల్యూమ్ 4–5శాతం తగ్గినా, కాస్ట్ కంట్రోల్, ప్రొడక్ట్ మిక్స్ మెరుగుదల వల్ల రిజల్ట్స్ బలంగా నిలిచాయి.
PV, EV సెగ్మెంట్లు దేశీయ డిమాండ్, ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వృద్ధి వల్ల లాభపడే అవకాశం ఉంది. JLR EBIT మార్జిన్ FY26 నాటికి 5–7శాతం మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే, టాటా మోటార్స్ EV లీడర్షిప్, గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్, డబుల్ డిజిట్ మార్జిన్లు వంటి అంశాలతో ఇన్వెస్టర్లకు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తోంది.తాప్సే అభిప్రాయం ప్రకారం, PV బిజినెస్ అధిక వృద్ధి, అధిక రిస్క్ కలిగిన రంగం కాగా, CV బిజినెస్ స్థిరమైన క్యాష్ ఫ్లో కోరుకునే ఇన్వెస్టర్లకు సేఫ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. రెండూ మదుపరుల పోర్ట్ఫోలియోలో సమతౌల్యంగా ఉండగల మంచి ఎంపికలుగా చెప్పవచ్చు.