Tata Motors Price Hike 2026: ఏప్రిల్ 2 నుంచి టాటా కార్ల ధరలు పెంపు .. నెక్సాన్, హారియర్ కొనాలంటే ఇదే చివరి ఛాన్స్..!!

Tata Motors Price Hike 2026: మనలో చాలా మందికి సొంత ఇల్లుతోపాటు కారు ఉండాలన్న కోరిక ఉంటుంది. అందుకే కంపెనీలు కూడా వినియోగదారుల అభిరుచిని ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని తక్కువ ధరకు అదిరిపోయే ఫీచర్లతో కార్లను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేస్తున్నాయి. ఇందులో దేశీయ కంపెనీ అయిన టాటా ముందు వరుసలో ఉంటుంది. టాటా కంపెనీ నుంచి లాంచ్ అయ్యే కార్లు దేశీయంలో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు టాటా వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్ ఇవ్వబోతోంది. తన కంపెనీకి చెందిన పలు కార్లపై ధరలు భారీగా పెంచే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
కొత్త కారు కొనాలన్న ప్లాన్ లో ఉన్నవారు ఈ నెలలోనే కొనడం బెటర్. ఎందుకంటే పెరుగుతున్న ముడిసరుకుల ధరల కారణంగా కార్ల ధరలను పెంచుతున్నట్లు టాటా కంపెనీ తెలిపింది. పెరుగుతున్న ముడిసరుకుల ధరలు ఆటోమొబైల్ రంగంపై ప్రభావం చూపుతున్న నేపథ్యంలో..టాటా తమ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ (ICE) ప్యాసింజర్ కార్ల ధరలను పెంచనున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఈ ధరల సవరణ 2026 ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి రానుంది. కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం ICE కార్ల శ్రేణిపై సగటున 0.5 శాతం వరకు ధరలు పెరగనున్నాయి. అయితే ఈ పెరుగుదల ప్రతి మోడల్, వేరియంట్ను బట్టి మారవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
ముడిసరుకుల ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాటి ప్రభావాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. టాటా మోటార్స్ ICE కార్ల పోర్ట్ఫోలియోలో చిన్న హ్యాచ్బ్యాక్ల నుండి ప్రీమియం SUVల వరకు విభిన్న మోడళ్లున్నాయి. ఈ శ్రేణిలో Tata Tiago వంటి ఎంట్రీ లెవల్ కార్ నుంచి Tata Safari వంటి ఫ్లాగ్షిప్ SUV వరకు ఉన్నాయి. వీటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు ప్రస్తుతం సుమారు ₹4.57 లక్షల నుండి ₹23.42 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి.
టాటా మాత్రమే కాకుండా, ఇతర ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు కూడా ధరల పెంపును ప్రకటించాయి. BMW Group India తమ కార్లు, SUVల ధరలను గరిష్టంగా 2 శాతం వరకు పెంచనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ పెంపు లోకల్గా తయారైన మోడళ్లతో పాటు పూర్తిగా దిగుమతి చేసుకునే (CBU) వాహనాలపైనా వర్తించనుంది. అదే విధంగా Mercedes-Benz India కూడా సుమారు 2 శాతం ధరల పెంపును ప్రకటించింది.
2026లో ఈ కంపెనీ చేపడుతున్న రెండో ధరల సవరణ ఇదే కావడం గమనార్హం. ద్రవ్యోల్బణం, యూరో విలువ పడిపోవడం, తయారీ ఖర్చులు పెరగడం వంటి కారణాలు ఈ నిర్ణయానికి దారి తీశాయి. ఇదిలా ఉండగా, వాహనాల ధరలు పెరగడానికి ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగానే ఉన్నాయని తాజా గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి.
Society of Indian Automobile Manufacturers విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, 2026 ఫిబ్రవరిలో దేశీయ ప్యాసింజర్ వాహనాల టోకు సరఫరాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 10.6 శాతం వృద్ధి చెంది 4,17,705 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. 2025 ఫిబ్రవరిలో ఈ సంఖ్య 3,77,689 యూనిట్లు మాత్రమే ఉండగా, ఈ ఏడాది గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. మార్కెట్లో సానుకూల వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు భవిష్యత్తులో తయారీ మరియు ఎగుమతులపై ప్రభావం చూపవచ్చని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.