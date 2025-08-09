English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tata Stocks: టాటా కంపెనీకి బ్యాడ్ టైం నడుస్తోంది.. కుప్పకూలుతున్న స్టాక్.. 60శాతం తగ్గిన లాభం..!!

Tata Motors Q1 Results: టాటా కంపెనీకి ఇప్పుడంతా బ్యాడ్ టైం నడుస్తోంది. ఆ గ్రూప్ నకు చెందిన పలు కంపెనీలు లాభాలతోపా ఆదాయం కూడా భారీగా తగ్గుతున్నాయి. చాలా చోట్ల ఎదురుగాలే వీస్తోంది. టీసీఎస్ లేఆఫ్స్ ప్రకటన తీవ్ర దుమారం రేపుతుండగా..ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ క్యూ 1 ఫలితాలను కూడా నిరాశపరిచాయి. భారీగా లాభం తగ్గింది. ఈ క్రమంలో టాటా కంపెనీ షేర్లు భారీగా కుప్పకూలుతున్నాయి. 
టాటా గ్రూప్ నకు చెందిన ఆటోమొబైల్ కంపెనీ టాటా మోటార్స్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌లో, కంపెనీ లాభం Q1లో 62.68 శాతం తగ్గి రూ.3,924 కోట్లకు చేరుకుందని.. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో టాటా మోటార్స్ లాభం రూ.10,514 కోట్లుగా ఉందని కంపెనీ తెలిపింది. కంపెనీ కార్యాచరణ ఆదాయం రూ.104,407 కోట్లుగా ఉంది. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో ఉన్న రూ.107,102 కోట్ల కంటే 2.52 శాతం తక్కువగా నమోదు అయ్యింది.

ఈ త్రైమాసికంలో పనితీరు బలహీనంగా ఉందని.. అన్ని వ్యాపార విభాగాలలో అమ్మకాలు తగ్గడం, ప్రధానంగా JLR లాభదాయకత తగ్గడం వల్ల ఇది జరిగిందని కంపెనీ తెలిపింది. డిమాండ్ సవాలుగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నందున, టాటా మోటార్స్ తన వ్యాపార మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారిస్తుందని, మార్జిన్‌లను మెరుగుపరచడానికి కంపెనీ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపింది.

కఠినమైన ఆర్థిక సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, బలమైన ఫండమెంటల్స్ నేపథ్యంలో వ్యాపారం లాభదాయకమైన త్రైమాసికాన్ని అందించింది అని టాటా మోటార్స్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ పిబి బాలాజీ అన్నారు. టారిఫ్‌లపై స్పష్టత వచ్చి, పండుగ డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు, పోర్ట్‌ఫోలియో అంతటా పనితీరును వేగవంతం చేయడం, వేగాన్ని పునరుద్ధరించడం మా లక్ష్యం అని ఆయన అన్నారు.

జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ EBITDA రూ.9,700 కోట్లుగా ఉంది. ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 35.8 శాతం తగ్గుదల. జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ ఆదాయం 9.2 శాతం తగ్గి 6.6 బిలియన్ పౌండ్లకు చేరుకోగా, మార్జిన్ 650 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గి 9.3 శాతానికి చేరుకుంది. UKకి చెందిన JLR టాటా మోటార్స్‌లో భాగం ఇది.

గతేడాది  నుండి టాటా మోటార్స్ షేర్లు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది కాలంలో ఈ ఆటో స్టాక్ దాదాపు 40 శాతం పడిపోయింది. ఆగస్టు 2024లో టాటా మోటార్స్ షేర్లు రూ.1179 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు ధర రూ.633.70గా ఉంది.

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.  

