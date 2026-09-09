Tata Nexon EMI And Down Payment: టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon) కారును రూ.1.30 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే ప్రతి నెల ఎంత EMI కట్టాల్సి ఉంటుంది? అయితే, నాలుగు సంవత్సరాల పాటు EMI ఆప్షన్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Tata Nexon 2026 EMI And Down Payment: భారత మార్కెట్లో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ (SUV) విభాగంలో టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon) తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. అద్భుతమైన సెఫ్టీ ఫీచర్స్తో ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, సరికొత్త ఫీచర్లతో ఎప్పటికప్పుడు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. కొత్తగా కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు టాటా నెక్సాన్ బేస్ వేరియంట్ ఒక అద్భుతమైన ఛాయిస్గా భావించవచ్చు.. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ఈ కారును కొనుగోలు చేయడానికి అద్భుతమైన ఫైన్షిల్ ఫ్లానింగ్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
హైదరాబాద్ నగరంలో టాటా నెక్సాన్ పెట్రోల్ స్మార్ట్ (Smart - Petrol) బేస్ వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ.9,12,377 కాగా.. ఇందులో ఎక్స్షోరూమ్ ధరతో పాటు రోడ్ టాక్స్, రిజిస్ట్రేషన్తో పాటు ఇన్సురెన్స్ ఛార్జీలు కూడా కలిసి ఉంటాయి. వీటన్నింటితోనే ఈ ధరతో సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఒకవేళ మీరు ఈ వేరియంట్ను ఫైనాన్స్ ద్వారా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ దగ్గర దాదాపు రూ.6,00,000 డౌన్పేమెంట్గా చెల్లిస్తే.. మొత్తం మిగిలిన లోన్ రూ.3,12,377 బ్యాంక్ లోన్గా లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం బ్యాంకులు 8.40 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
ఈ బ్యాంక్ EMIని 4 సంవత్సరాల పాటు చూజ్ చేసుకుంటే.. వినియోగదారులకు EMI భారం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఈ లెక్కల ప్రకారం.. మీరు నెలకు కేవలం రూ.7,685 మాత్రమే నెలకు EMI రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 4 ఏళ్లలో మీరు అసలుతో పాటు వడ్డీ కలిపి మొత్తం రూ.3,68,880 తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. అంటే 4 ఏళ్లలో లోన్ పై పడే మొత్తం వడ్డీ సుమారు రూ.56,503 మాత్రమే అవ్వడం విశేషం...
ఇక కేవలం రూ.1.30 లక్షల వరకు మాత్రమే డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే.. నాలుగు సంవత్సరాల పాటు దాదాపు ప్రతి నెల రూ.19 వేల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే రూ.2.40 లక్షల వరకు మాత్రమే చెల్లిస్తే.. దాదాపు రూ.16 వేల వరకు ప్రతి నెల EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
చేతిలో కొంత మొత్తం ఉన్నవారికి.. నెలకు తక్కువ EMIతో బ్రాండెడ్తో పాటు సురక్షితమైన ఎస్యూవీని ఇంటికి తెచ్చుకోవడానికి ఈ ఫైనాన్స్ ఫ్లాన్ ఎంతో అనుకూలంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, వినియోగదారుడి సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్తో పాటు ఎంచుకున్న బ్యాంక్ నిబంధనల ఆధారంగా వడ్డీ రేట్లలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి..