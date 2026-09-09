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రూ.1.37 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్.. Tata Nexon EVపై నెలకు EMI ఎంతంటే?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 09, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:01 PM IST

Tata Nexon EV EMI: ఎప్పటి నుంచో Tata Nexon EV కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? 4 సంవత్సరాలు పాటు EMI ఆప్షన్‌ చూస్ చేసుకునేవారికి అద్భుతమైన బడ్జెట్ ఫ్లానింగ్‌గా భావించవచ్చు. అయితే, రూ. 1,37,000 డౌన్ పేమెంట్‌ చెల్లిస్తే.. ఎంత మొత్తంలో EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుందో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Tata Nexon EV EMI News: ఎలక్ట్రిక్ కారు(EV) రోజురోజుకూ ఆదరణ గణనీయంగా పెరిగిపోతూ వస్తోంది.. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు చాలా మంది EVలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడళ్లలో టాటా నెక్సాన్ ఈవీ (Tata Nexon EV) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. 
 

Tata Nexon Ev Features1/5

ఎలక్ట్రిక్ కారు

ఎప్పటి నుంచో మంచి ఎలక్ట్రిక్ కారును (EV) కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? Tata Nexon EV కారు ది బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా భావించవచ్చు. దీనిపై పలు డీలర్‌ షిప్‌లు అద్భుతమైన అవకాశాలను కూడా అందిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఆప్షన్‌గా భావించవచ్చు. అయితే, దీనిని EMI ఆప్షన్‌లో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఒక బెస్ట్ ఫైన్షియల్‌ ఫ్లాన్‌ పరిచయం చేయబోతున్నాం..  

Tata Nexon Ev On Road Price2/5

టాటా నెక్సాన్ EV క్రియేటివ్ ప్లస్

హైదరాబాద్‌లో ఉన్న వివిధ డిలర్‌ షిపుల్లో టాటా నెక్సాన్ EV క్రియేటివ్ ప్లస్ MR (మీడియం రేంజ్) వేరియంట్‌ను సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ప్రస్తుతం దీని మోడల్ ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ.13,67,440గా ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఈ కారును ఫైనాన్స్ ఆప్షన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే.. మొదట దాదాపు 10 శాతం వరకు అంటే రూ. 1,37,000 డౌన్ పేమెంట్‌గా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

Tata Nexon Ev Down Payment3/5

డౌన్ పేమెంట్

దీంతో డౌన్ పేమెంట్ పోను మిగిలిన రూ.12,30,440 మొత్తానికి బ్యాంక్‌కు EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. ప్రస్తుతం బ్యాంకులు ఈ కారుపై 9.8 శాతం వడ్డీ రేటును ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. ఈ లోన్ కాలపరిమితిని 4 సంవత్సరాలు ఎంచుకుంటే.. ప్రతి నెలా మీరు చెల్లించాల్సిన EMI సుమారు రూ.31,089 అవుతుంది.  

Tata Nexon Ev Finance Options4/5

వడ్డీ శాతం

వడ్డీతో కలిపి 4 ఏళ్ల కాలంలో మీరు బ్యాంక్‌కు మొత్తం రూ.14,92,272 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. అంటే 4 సంవత్సరాలకు వడ్డీ సుమారు రూ.2.61 లక్షలుగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ వడ్డీ అనేది మీ వడ్డీ శాతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.   

Tata Nexon EV EMI5/5

టాటా నెక్సాన్ EV

టాటా నెక్సాన్ EV అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు మంచి సేఫ్టీ రేటింగ్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, సిటీ డ్రైవింగ్‌కు సరిపోయే అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. సాధారణ ఐసీఈ (ICE) ఇంజిన్ కార్లతో పోలిస్తే.. ఇది నెలవారీగా జీతాన్ని చాలా వరకు పొదుపు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది మంచి ఛాన్స్‌..  

TAGS:
Tata Nexon Ev Emi
Tata Nexon Ev Emi Plan
Tata Nexon Ev Down Payment
Tata Nexon Ev Price

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