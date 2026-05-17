/Tata Nexon EMI: చిరు ఉద్యోగులు కూడా టాటా నెక్సాన్ కొనవచ్చు.. మీ జీతం.. EMI లెక్కలు ఇవే..!!

Tata Nexon EMI: భారతదేశ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎస్ యూవీలకు ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇంటీరియర్, అదిరిపోయే డిజైన్, ఫీచర్లు పనితీరు కారణంగా కస్టమర్లు ఎక్కువగా వీటిని కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. భారత మార్కెట్లో ఎస్ యూవీ కార్లకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా దేశీయ తయారీదారు కంపెనీలు కూడా ఈ తరహా డిజైన్లకే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. ఈ విభాగంలో ముందు వరుసలో నిలిచింది టాటా నెక్సాన్.
టాటా నెక్సాన్ ఆకట్టుకునే డిజైన్, లేటెస్ట్ ఫీచర్లు, బెస్ట్ సేఫ్టీ ఫీచర్ల కారణంగా ఇది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో టాటా మోటార్స్ తయారు చేస్తున్న ఈ కారు 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ తో మంచి ఆదరణ పొందింది. సేఫ్టీతోపాటు స్టైల్, పనీతీరు ఈ మూడు అంశాల్లోనూ బెస్ట్ గా ఉండటంతో చాలా మంది ఈ కారు కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఇక తాజాగా విక్రయ గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో ఏప్రిల్ 2026లో దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోయిన కార్లలో టాటా నెక్సాన్ కూడా నిలిచింది. ఇక ఈ కారు ధరలను పరిశీలించినట్లయితే నెక్సాన్ ఎక్స్ షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 7.32 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. టాప్ వేరియంట్ కు అయితే దాదాపు రూ. 14.15లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఈ కారును కొనే సమయంలో ఆర్టీవో ఛార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర ట్యాక్సులు కలిపి ఆన్ రోడ్ ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో నెక్సాన్ బేస్ మోడల్ స్మార్ట్ వేరియంట్ ఆన్ రోడ్డు ధర రూ. 8.61 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
ఇప్పుడు ఈఎంఐ లెక్కలు చూసినట్లయితే.. మీరు నెక్సాన్ స్మార్ట్ 1.2పెట్రోల్ మోడాల్ కొనాలనుకుంటే ఆన్ రోడ్డు ధర రూ. 8.61 లక్షలు ఉంది. 1.61 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించినట్లయితే మిగతా 7 లక్షల బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవచ్చు. బ్యాంకులు 9శాతం వడ్డీతో కారులోన్స్ ఇస్తాయి. ఈ లోన్ పీరియడ్ 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. నెలకు ఈఎంఐ సుమారు 14,531 చెల్లించాలి.
7సంవత్సరాల పీరియడ్ తీసుకుంటే ఈఎంఐ 11,262 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాలపరిమితి ఎక్కువ ఉంటే మొత్తం చెల్లించాల్సిన వడ్డీ కూడా పెరుగుతుంది. మీరు మీ నెలలవారీ ఆదాయంలో 15శాతం నుంచి 20శాతం లోపే ఈఎంఐ ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. మీరు నెలకు 15 నుంచి 16వేల ఈఎంఐ చెల్లించాలంటే మీ జీతం కనీసం రూ. 75వేల నుంచి 85వేల మధ్య ఇండాలి.
ఒకవేళ మీరు టాటా నెక్సాన్ టాప్ ఎండ్ డీజిల్ లేదా ఆటోమేటిక్ వేరియంట్స్ తీసుకుంటే ఈఎంఐ 28వేలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీ నెల జీతం లక్షన్నర ఉండాలి. సరైన ఆదాయ ఆర్థిక ప్రణాళిక ఉంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు టాటా నెక్సాన్ ప్రీమియం కాంపాక్ట్ ఎస్ యూవీని ఈజీగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.