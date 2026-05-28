Tata Nexon Massive Discount: కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్.. సేఫ్‌ కారు.. ఫ్యామిలికి బెస్ట్.. రేటింగ్‌ కూడా ఎవర్‌గ్రీన్..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 28, 2026, 09:23 AM IST|Updated: May 28, 2026, 09:23 AM IST


Tata Nexon Massive Discount: మనదేశంలో సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు కారు కొనాలంటే మొదటగా చూసేది భద్రత, మైలేజీ. ఈ రెండింటిలోనూ దేశవ్యాప్తంగా నమ్మకాన్ని సంపాదించుకున్న ఎస్ యూవీ టాటా నెక్సాన్. ఇప్పుడు ఈ కారుపై భారీ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. దీంతో టాటా నెక్సాన్ మరోసారి ఆటో మార్కెట్ రంగంలో హాట్ టాపిగ్గా మారింది. 

సేఫెస్ట్ కారుగా మంచి రేటింగ్  

ఓవైపు పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నప్పటికీ.. కుటుంబ భద్రతే ముఖ్యం అనుకుంటున్న సామాన్య ప్రజలు ఈ కారు కొనుగోలు చేసేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. సేఫెస్ట్ కారుగా మంచి రేటింగ్  సంపాదించుకుంది. అంతేకాదు ఇప్పుడు టాటా నెక్సాన్ పై 50వేల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉండటంతో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు షోరూమ్ లవైపు పరుగులు తీస్తున్నారు. 

208ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటం

మధ్యతరగతి కుటుంబాలు టాటానెక్సాన్ ను ఎందుకంత ఇష్టపడుతున్నారో చెప్పడానికి ప్రధాన కారణం.. బలమైన బాడీ, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అధికంగా ఉండటం.. మంచి మైలేజీ ఇవ్వడంతోపాటు గ్రామాల్లోని గుంతల రూడ్లపై కూడా ఈ ఎస్ యూవీ చాలా కంఫర్ట్ గా ప్రయాణిస్తుంది. 208ఎంఎం గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటంతో స్పీడ్ బ్రేకర్లు, బురద రోడ్డు ఉన్నా.. ఈ కారుకు ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు. 

సీటీ రోడ్లపై ఎంతో స్టైలిష్ లుక్

అందుకే టాటా నెక్సాన్ ను చిన్న వ్యాపారులు, చిరుద్యోగులు, రైతులు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగుుల, ఫ్యామిలీ యూజర్లలో నెక్సాన్ మంచి క్రేజ్ ఏర్పడింది. మరీ ముఖ్యంగా సీటీ రోడ్లపై ఎంతో స్టైలిష్ లుక్, గ్రామాల్లో బలమైన పనితీరు కనబర్చడంతో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఈ కారు బెస్ట్ సెల్లార్ గా నిలిపింది. 

టెస్టుల్లో 5 స్టార్ రేటింగ్

చాలా మంది కారు కొనేటప్పుడు మైలేజీతోపాటు సేఫ్టీ ఎలా ఉందో చెక్ చేస్తుంటారు. అందుకే ఈ విషయంలో టాటా నెక్సాన్ దేశంలోనే అత్యంత నమ్మకమైన ఎస్ యూవీల్లో ఒకటిగా నిలిచిందని చెప్పాలి. గ్లోబల్ నాకప్, భారత్ నాకప్ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించడం టాటా నెక్సాన్ కు పెద్ద ప్లాయింట్ అని చెప్పాలి. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ప్రయాణికులను రక్షించే విధంగా బలమైన బాడీ స్ట్రక్చర్ ను రూపొందించింది టాటా. 

స్టాండర్డ్ గా 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్

ఇక ఈ కారులో స్టాండర్డ్ గా 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, 360 డిగ్రీల కెమెరా, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్ వంటి ఎన్నో ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఫ్యామిలీతో కలిసి లాంగ్ ట్రిప్ వెళ్లేవారికి టాటా నెక్సాన్ నిజంగా ఒక రక్షణ కవచంలా నిలుస్తుందని చెప్పాలి. మైలేజీ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. పెట్రోల్, సీఎన్జీ, డీజీల్ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రయాణం ఎక్కువ చేసేవారు డీజీల్ కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. పెట్రోల్ 17 కిలోమీటర్లు ఇస్తే డీజిల్ 23 నుంచి 24 కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. ఇక సీఎన్జీ అయితే 18 కిలోమీటర్లు ఇస్తుంది. 

టాటా నెక్సాన్ పై టాటా మోటార్స్ భారీ ఆఫర్

టాటా నెక్సాన్ పై టాటా మోటార్స్ భారీ ఆఫర్లనే ప్రకటించింది. వేరియంట్ ను బట్టి 25వేల నుంచి 50వేల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్లలో క్యాష్ డిస్కౌంట్, ఎక్స్చేూంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ బెనిఫిట్స్, లాయల్టీ బోనస్ వంటివి ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆఫర్లు డీలర్లను బట్టి మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని నగరాల్లో స్టాక్ ఉన్నంత వరకే ఆ ఆఫర్లను అందుబాటులో ఉంచినట్లు సమాచారం. మే నెల ముగిసేందుకు ఇంకా 4 రోజుల సమయమే ఉంది కాబట్టి టాటా నెక్సాన్ కొనేవారు తొందరగా ప్లాన్ చేసుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే జూన్ నెల నుంచి కార్ల ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

