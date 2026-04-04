Tata Nexon: ప్రతినెలా 16,000 మందికి పైగా ఇదే కారు కొంటున్నారు..SUV మార్కెట్‌లో అన్-స్టాపబుల్..అసలు ఆ క్రేజ్ ఏంటి?

Tata Nexon: భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో టాటా మోటార్స్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. 2025లో ప్రభుత్వం అమలులోకి తెచ్చిన జీఎస్టీ 2.0 (GST 2.0) సంస్కరణలు కార్ల ధరలను సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే కాకుండా..అమ్మకాలకు భారీ ఊపునిచ్చాయి. ఈ మార్పు వల్ల అత్యధికంగా లబ్ధి పొందిన కారు టాటా నెక్సాన్. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలోనే నంబర్ వన్ SUVగా అవతరించి.. తన అగ్రస్థానాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది.
ఏప్రిల్ 2025 నుండి మార్చి 2026 వరకు (FY2026) టాటా నెక్సాన్ ఏకంగా 1,96,244 యూనిట్ల అమ్మకాలతో సరికొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా అమ్ముడైన కార్ల జాబితాలో మారుతి డిజైర్ (2,07,906 యూనిట్లు) తర్వాత రెండో స్థానంలో నిలిచి.. SUV విభాగంలో మాత్రం నంబర్ వన్‌గా నిలిచింది. వరుసగా అనేక నెలల పాటు బెస్ట్ సెల్లింగ్ కార్‌గా నిలవడం ఈ SUV క్రేజ్‌కు నిదర్శనం.

నెక్సాన్ విజయానికి ప్రధాన కారణం దాని భద్రత. ఇండియా NCAPలో ఈ కారు పెద్దలు,  పిల్లల భద్రతకు 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ABS విత్ EBD, కార్నర్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (CSC), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP)స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.   లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, ఫార్వర్డ్ కొలిజన్ అలర్ట్, ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ వ్యూ మానిటరింగ్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్ వంటివి ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం చేస్తాయి.

నెక్సాన్ ప్రారంభ ధర రూ. 7.31 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి మొదలవుతుంది. కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇందులో అనేక వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఇందులో LED హెడ్‌లైట్లు, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, మల్టీ-డ్రైవ్ మోడ్‌లు (ఎకో, సిటీ, స్పోర్ట్స్) వంటి ప్రాథమిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

నెక్సాన్ ప్యూర్+ & స్మార్ట్+ ఎస్: ఈ వేరియంట్లలో సన్‌రూఫ్, 10.25-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/ఆపిల్ కార్‌ప్లే ,ఆటో-ఫోల్డ్ అవుట్‌సైడ్ మిర్రర్లు ఉంటాయి. నెక్సాన్ క్రియేటివ్+ PS (Creative+ PS): ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, బయో-LED హెడ్‌లైట్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్ మరియు ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. నెక్సాన్ ఫియర్‌లెస్+ PS (Fearless+ PS): ఇది టాప్-ఎండ్ వేరియంట్. ఇందులో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, లెదరెట్ అప్‌హోల్స్టరీ, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ సబ్‌వూఫర్‌తో కూడిన JBL మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు లభిస్తాయి.

జీఎస్టీ 2.0 తోడవ్వడం, అజేయమైన భద్రతా ఫీచర్లు, పెట్రోల్, డీజిల్, సీఎన్జీ వంటి విభిన్న పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు ఉండటంతో టాటా నెక్సాన్ మధ్యతరగతి భారతీయుల మొదటి ఎంపికగా మారింది. 2026లో అది సాధించిన ఈ ఘనత రాబోయే రోజుల్లో దేశీ ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని మరిన్ని మలుపులు తిప్పనుంది.

Tata Nexon Sales FY2026 Best Selling SUV in India 2026 Tata Nexon Safety Rating India NCAP GST 2.0 Impact on Car Prices Tata Nexon Variant Wise Features

