Tata Nexon: నెలకు ఎంత జీతం ఉంటే .. Tata Nexon కారు కొనొచ్చు.. మీ జీతానికి సరిపోయే EMI లెక్కలు ఇవే..!!

Tata Nexon: భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో SUVలకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఆకట్టుకునే ఆకృతి, ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు, పనితీరు కారణంగా కస్టమర్ల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి. భారతీయ కార్ల కొనుగోలు దారుల్లో ఎక్కువగా ఎస్ యూవీ కార్లను పెరుగుతున్న డిమాండ్ చూసి దేశీయ తయారీదారులు ప్పుడు కూపే తరహా డిజైన్లతో మొగ్గుచూపిస్తున్నారు.  ఈ విభాగంలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిన మోడళ్లలో ఒకటి Tata Nexon. దాని ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, ఆధునిక ఫీచర్లు.. అత్యుత్తమ భద్రతా ప్రమాణాల వల్ల ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ SUVగా మారింది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో Tata Motors తయారు చేస్తున్న ఈ కారు 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌తో మంచి గుర్తింపు పొందింది. భద్రత, స్టైల్,  పనితీరు మూడు అంశాల్లోనూ సమతుల్యంగా ఉండటంతో చాలా మంది కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారు నెక్సాన్‌ను మొదటి ఎంపికగా చూస్తున్నారు. తాజా విక్రయ గణాంకాల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2026లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కార్లలో Tata Nexon ఒకటిగా నిలిచింది.

మార్చి 2026 నాటికి ఈ కారు ధరలను పరిశీలిస్తే, నెక్సాన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు ₹7.32 లక్షల నుండి ప్రారంభమై టాప్ వేరియంట్‌కు దాదాపు ₹14.15 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అయితే కారు కొనుగోలు సమయంలో RTO ఛార్జీలు, బీమా,  ఇతర పన్నులు కలిపి ఆన్-రోడ్ ధర మరింత పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఢిల్లీ లేదా నోయిడా  వంటి నగరాల్లో నెక్సాన్ బేస్ మోడల్ “స్మార్ట్” వేరియంట్ ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు ₹8.61 లక్షల వరకు ఉంటుంది.  

ఇప్పుడు EMI లెక్కలను చూసినట్లయితే.. మీరు నెక్సాన్ స్మార్ట్ 1.2 పెట్రోల్ (MT) మోడల్ కొనాలని నిర్ణయించుకున్నారని అనుకుందాం. ఆన్-రోడ్ ధర ₹8.61 లక్షలు కాగా, మీరు ₹1.61 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే మిగిలిన ₹7 లక్షలను బ్యాంక్ లోన్‌గా తీసుకోవచ్చు. సాధారణంగా బ్యాంకులు సుమారు 9% వడ్డీ రేటుతో కార్ లోన్ ఇస్తాయి. ఈ లోన్‌ను 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో తీసుకుంటే, నెలకు చెల్లించాల్సిన EMI సుమారు ₹14,531 అవుతుంది.

అదే లోన్ కాలపరిమితిని 7 సంవత్సరాలకు పెంచితే EMI సుమారు ₹11,262 వరకు తగ్గుతుంది. అయితే కాలపరిమితి ఎక్కువ కావడంతో మొత్తం చెల్లించాల్సిన వడ్డీ మాత్రం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక నిపుణులు సూచించే 20/4/10 నియమం ప్రకారం, కారు EMI మీ నెలవారీ ఆదాయంలో 15% నుంచి 20% లోపే ఉండాలి. ఈ లెక్కల ప్రకారం, మీరు నెలకు సుమారు ₹15–16 వేల EMI చెల్లించాలంటే మీ టేక్-హోమ్ జీతం కనీసం ₹75,000 నుంచి ₹85,000 మధ్య ఉండాలి.

ఇక మీరు Tata Nexon టాప్-ఎండ్ డీజిల్ లేదా ఆటోమేటిక్ వేరియంట్‌ను ఎంచుకుంటే EMI ₹28,000కు పైగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అటువంటి సందర్భంలో మీ నెల జీతం కనీసం ₹1.30 లక్షల నుండి ₹1.50 లక్షల మధ్య ఉంటే ఆర్థికంగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. సరైన ఆదాయం ఆర్థిక ప్రణాళికతో Tata Nexon వంటి ప్రీమియం కాంపాక్ట్ SUVను మధ్యతరగతి కుటుంబాలు సులభంగా కొనుగోలు చేయగలవని చెప్పవచ్చు.

