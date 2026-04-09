Tata Nexon Updated Version: భారత మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించబోతోంది. త్వరలో టర్బో సిఎన్జి + ఆటోమేటిక్ (AMT) కాంబినేషన్తో లాంచ్ కానుంది. ట్విన్-సిలిండర్ టెక్నాలజీతో బూట్ స్పేస్ను ఆదా చేస్తూనే.. నగర ప్రయాణాలకు సౌకర్యవంతమైన ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను టాటా పరిచయం చేస్తోంది. ఇది మాన్యువల్ కంటే రూ. 80 వేల వరకు ఎక్కువ ధర ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
టాటా మోటార్స్ తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవీ నెక్సాన్'లో మరో భారీ మార్పుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే పెట్రోల్, డీజిల్, ఈవీలలో దుమ్ము రేపుతున్న నెక్సాన్.. ఇప్పుడు దేశంలోనే మొదటిసారిగా టర్బో సిఎన్జి + ఆటోమేటిక్ కాంబినేషన్తో లాంచ్ కానుంది.
ఇటీవల రోడ్లపై టెస్టింగ్ జరుపుకుంటున్న కొత్త నెక్సాన్ స్పై షాట్లు బయటపడ్డాయి. ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న మోడల్నే పోలి ఉన్నప్పటికీ, ఇది కొత్త పవర్ట్రెయిన్ వెర్షన్ అని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా సిఎన్జి సెటప్లో ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను టాటా పరీక్షిస్తోంది.
సాధారణంగా సిఎన్జి కార్లు పవర్ తక్కువగా ఇస్తాయనే ఫిర్యాదు ఉంటుంది. కానీ నెక్సాన్ దీనికి విరుద్ధంగా టర్బో-సిఎన్జి సెటప్తో వస్తోంది. దీనివల్ల కొండ ప్రాంతాల్లో లేదా హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు పవర్ విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.
టాటా పేటెంట్ పొందిన ట్విన్-సిలిండర్ టెక్నాలజీ ఈ కారులోనూ ఉండబోతోంది. పెద్ద సిలిండర్ స్థానంలో రెండు చిన్న సిలిండర్లను అమర్చడం ద్వారా డిక్కీలో సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి కావాల్సినంత స్థలం (Boot Space) లభిస్తుంది.
నగరాల్లో నివసించే వారికి సిఎన్జి మైలేజీ కావాలి.. అదే సమయంలో క్లచ్ తొక్కే బాధ లేని ఆటోమేటిక్ సౌకర్యం కావాలి. వారి కోసమే టాటా AMT (Automated Manual Transmission) ని పరిచయం చేస్తోంది. 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో డ్రైవింగ్ చాలా సులభం కానుంది.
ప్రస్తుత మాన్యువల్ సిఎన్జి వేరియంట్ల కంటే ఈ కొత్త ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ ధర సుమారు రూ. 65,000 నుండి రూ. 80,000 వరకు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఈవీ, ఇప్పుడు సిఎన్జి ఆటోమేటిక్తో నెక్సాన్ ఒక పూర్తిస్థాయి 'ఇంజిన్ ఎకోసిస్టమ్'ను కస్టమర్లకు అందిస్తోంది.