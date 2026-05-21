Tata Nexon vs Nissan Magnite: ధరలో మాగ్నైట్.. సేఫ్టీలో నెక్సాన్.. ఈ రెండింటిలో ఏ కారు కొంటే లాభమో తెలుసా?

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 21, 2026, 07:43 AM IST|Updated: May 21, 2026, 07:43 AM IST

Tata Nexon vs Nissan Magnite:  కొత్తగా కారు కొనాలనుకునే వాళ్లు ఎన్నో విషయాలు ఆలోచిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా తక్కువ ధరకు ఏ కారు లభిస్తుంది.. ఆ కారులో సేఫ్టీ ఎలా ఉంటుంది.. ఫ్యామిలీతో జర్నీ చేయోచ్చా.. డ్రైవింగ్ కు అనుకూలంగా ఉంటుందా.. ఇలాంటి విషయాలను తెలుసుకున్న తర్వాతే ఏ కారు కొనాలో డిసైడ్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టాటా నెక్సాన్.. రెండవది నిస్సాన్ మాగ్నైట్. ఈ రెండు కార్ల ఫీచర్లు తెలుసుకుని ఏ కారు కొనుగోలు చేస్తే బాగుంటుందో తెలుసుకోండి. 

ఫీచర్లు, లగ్జరీకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత

భారత మార్కెట్లో ఆటో మొబైల్ రంగానికి మంచి ఆదరణ ఏర్పడుతోంది.  మారుతున్న జీవనశైలికి అనుగుణంగా ఉన్నత కుటుంబాలే కాదు సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా కారు కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో  కాంపాక్ట్ ఎస్  యూవీలకు అయితే మరింత క్రేజ్ పెరుగుతోంది.  ఫీచర్లు, లగ్జరీకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. దీంతో ఇప్పుడు స్మాల్ హ్యాచ్ బ్యాక్ కార్ల కంటే సూపర్ లుక్, మంచి గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, ఎక్కువగా స్పేస్, మోడ్రన్ ఫీచర్స్ ఉన్న ఎస్ యూవీలను కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా టాటా నెక్సాన్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్ వంటి కార్లకు మార్కెట్లో గట్టి పోటీ ఉందని చెప్పాలి. 

స్ట్రాంగ్ బాడీ, భద్రత, ప్రీమియం ఫీచర్స్

టాటా నెక్సాన్ కారు స్ట్రాంగ్ బాడీ, భద్రత, ప్రీమియం ఫీచర్స్ తో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. నిస్సాన్ మాగ్నైట్ తక్కువ ధరలో అద్భుతమైన ఫీచర్లు, మంచి మైలేజీతో విక్రయాలను మరింత పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా మంది ఈ రెండు ఎస్ యూవీల మధ్య ఎలాంటి కారు కొంటే మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందన్న విషయంలో క్లారిటీ లేక తలపట్టుకుంటారు.   

టాటా నెక్సాన్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ఈ రెండు కార్ల ధరలు

టాటా నెక్సాన్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్ ఈ రెండు కార్ల ధరలు చూస్తే టాటా నెక్సాన్ రూ. 7.37 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. నిస్సాన్ మాగ్నైట్ దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.65 లక్షలు. ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎస్ యూవీ. టాటా నెక్సాన్ కంటే ధర తక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువగా కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.   

నెక్సాన్  బెస్ట్ ప్రీమియం ఎక్స్ పీరియన్స్

ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే నెక్సాన్  బెస్ట్ ప్రీమియం ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుంది. కారు లోపల  కూర్చొంటే మోడరల్ డిజైన్, బెస్ట్ క్వాలిటీ గుర్తిస్తారు. దీనిలో బిగ్ టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ ఫోటైన్ మెంట్ సిస్టమ్, పనోరమిక్ సన్ రూఫ్, వైర్ లెస్ ఛార్జింగ్ డిజిటల్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, జేబీఎల్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. 

నిస్సాన్ మాగ్నైట్ లో బెస్ట్ కేబిన్

నిస్సాన్ మాగ్నైట్ లో బెస్ట్ కేబిన్ ఇచ్చారు. ఫీచర్లు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నా.. సీటింగ్ చాలా కంఫర్టుగా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ కూర్చొనేవారికి కూడా ఫ్రీ లెగ్ రూమ్ లభిస్తుంది. తక్కువ ధరలో కావాల్సిన ఫీచర్లు, సౌకర్యవంతమైన ఎస్ యూవీని కొనాలనుకునేవారికి నిస్సాన్ మాగ్నైట్ బెస్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పాలి.   

సేఫ్టీ పరంగా చూస్తే ఈ రెండు కార్లకు 5 స్టార్ రేటింగ్

సేఫ్టీ పరంగా చూస్తే ఈ రెండు కార్లకు 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చింది గ్లోబల్ ఎన్ సీఈపీ. ఫ్యామిలీతో లాంగ్ జర్నీ చేసేవారికి నెక్సాన్ మంచి ఆప్షన్ గా నిలుస్తోంది. నిస్సాన్ కూడా సేఫ్టీ విషయంలో బెస్ట్ ఎస్ యూవీగానే ఉంది. మైలేజీ విషయంలో నిస్సాన్ ఎక్కువగా పొదుపుగా ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఆఫీసుకు వెళ్లేవారికి నిస్సాన్ బెస్ట్. లాంగ్ జర్నీ చేసేవారికి టాటా నెక్సాన్ బెస్ట్.కొంచెం మైలేజీ తక్కువగా ఇస్తుంది. 

