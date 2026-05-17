/Tata Punch EMI: టాటా పంచ్ కారును కామారెడ్డిలో కొనాలంటే ఎంత EMI చెల్లించాలి..?

Tata Punch EMI: టాటా పంచ్.. భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మైక్రో ఎస్ యూవీ విభాగంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ఈ టాటా పంచ్ సరికొత్త రూపంలో వినియోగదారుల ముందుకు వచ్చింది. ఇలాంటి కారును కొనాలంటే ఆయా రాష్ట్రాలు, నగరాలను బట్టి ధరలు మారుతుంటాయి. హైదరాబాద్ లో కొంటే ఒక రేటు.. కామారెడ్డిలో కొనుగోలు చేస్తే ఒకరేటు.. విజయవాడలో కొనుగోలు చేస్తే మరో రేటు ఉంటుంది. అందుకే ఈ పాపులర్ కారును కామారెడ్డిలో కొనాలంటే ఎంత డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించాలి. నెలకు ఎంత ఈఎంఐ చెల్లించాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
టాటా పంచ్ ఏప్రిల్ నెలలో ఎక్కువగా అమ్ముడైంది. అంతేకాదు 4సంవత్సరాల్లో 7లక్షల కార్లను విక్రయించింది. ఇప్పుడు ఈ కారు పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలను మొదటిసారి కారు కొనాలనుకునేవారిని టార్గెట్ చేస్తూ కంపెనీ డిజైన్ చేసింది.
ఈ కొత్త టాటా పంచ్ ఫేస్ లిస్ట్ పాత మోడల్ కంటే మరింత ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది. ఈ కారు డిజైన్ లో పలు కీలక మార్పులు చేశారు. స్లికర్ లుక్ కోసం గ్రిల్, స్ప్టిల్ హెడ్ లైట్స్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లను అమర్చారు. బ్యాక్ సైడ్ కనెక్టెడ్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా న్యూ స్కిడ్ ప్లేట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎస్ యూవీకి మంచి లుక్ అందించాయి.
ఈ కారు ఫీచర్లు కూడా ఎంతో ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి. డ్యూయల్ టోన్ బ్లూ, గ్రే ఇంటీరియర్ ట్రిమ్ కలర్ లో అందించారు. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన రెండు స్పోక్ ఇల్యూమినేటెడ్ స్టీరింగ్ వీల్, 10.25 అంగుళాల భారీ ఇన్ఫోటైన్ మెంట్ టచ్ స్క్రీన్, 7 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ మెయిన్ అట్రాక్షన్స్ గా నిలుస్తున్నాయి. వైర్ లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే, 360 డిగ్రీ కెమెరా సిస్టమ్, వాయిస్ ద్వారా పనిచేసే సర్ రూఫ్, వైర్ లెస్ ఛార్జర్ వంటి హైఎండ్ ఫీచర్స్ కూడా టాటా పంచ్ లో ఉన్నాయి.
రాష్ట్రాల్లోని రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలతోపాటు ఇతర ఛార్జీల కారణంగా రాష్ట్రానికి, రాష్ట్రానికి ధరలు మారుతుంటాయి. అందుకే ఈ వెహికల్ హైదరాబాద్ లో కాకుండా కామారెడ్డిలో కొనుగోలు చేయాలంటే సుమారుగా రూ. 5.65 లక్షల నుండి ప్రారంభమై, వేరియంట్ను బట్టి రూ. 10.60 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఎక్స్ షోరూమ్ ధర బేస్ వేరియంట్కు సుమారు రూ. 5.60 లక్షల నుండి మొదలవుతుంది.
రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు వేరియంట్ను బట్టి రూ. 79,099 నుండి రూ. 91,698 వరకు మారుతుంటాయి. ఇన్సూరెన్స్ కోసం 34,233 చెల్లించాలి. మొత్తంగా 6,19,233 చెల్లించి ఈ కారును మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో వేరియంట్ ను బట్టి ధర మారుతుందన్న విషయం గమనించాలి. ఇప్పుడు చెప్పింది కేవలం మోడల్ లో బేసిక్ కారు అంచనాలు మాత్రమే అనే సంగతి తెలుసుకోవాలి
6,19,233 రూపాయలు ఒకేసారి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. డౌన్ పేమెంట్ 1.20లక్షల కట్టి ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. మిగతాది ఈఎంఐ రూపంలో నెలనెలా చెల్లించాలి. 1.20లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ కట్టి మిగతాది లోన్ రూపంలో తీసుకుంటే ఈ మొత్తానికి 9శాతం వడ్డీతో 5ఏళ్లు లోన్ తీసుకుంటే నెలకు రూ. 11,704 రూపాయలు ఈఎంఐ చెల్లించాలి. వడ్డీ రూపంలో బ్యాంకుకు 1, 38, 418 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అసలు వడ్డీ కలిపితే 7,02,240 కారు ధర ఉంటుంది.