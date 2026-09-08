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కేవలం రూ.6,608 EMIతో Tata Punch EV మీ సొంతం.. డౌన్ పేమెంట్, లోన్, వడ్డీ వివరాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:51 PM IST

Tata Punch Ev 2026 Down Payment: మీరు కూడా Tata Punch EV మైక్రో ఎస్‌యూవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఎప్పటి నుంచో బడ్జెట్‌ ఫ్లాన్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? అయితే, ఇది మీ కోసం.. కేవలం రూ.6 వేల EMI ఆప్షన్‌తో ఎలా ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Tata Punch Ev 2026 Down Payment: ప్రస్తుతం భారత ఆటోమొబైల్‌ మార్కెట్‌లో ఎలక్ట్రిక్‌ కార్లకు రోజురోజుకూ అద్భుతమైన ఆదరణ లభిస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల భారం నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి.. అలాగే పర్యావరణ అనుకూల ప్రయాణాన్ని అందించే కార్లనే చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ విభాగంలోనే ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా మోటార్స్ అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చిన Tata Punch EV మైక్రో ఎస్‌యూవీ మార్కెట్లో అద్భుతంగా దూసుకుపోతోంది..
 

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Tata Punch EV బడ్జెట్‌ ఫ్లాన్‌..

మధ్యతరిగతి కుటుంబాలు సైతం దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు కూడా అత్యంత తక్కువ ధరలోనే Tata Punch EV కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారు. అలాంటి వారి కోసం.. అద్భుతమైన బడ్జెట్‌ ఫ్లాన్‌ పొందవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..   

Tata Punch Ev Price2/5

బేస్ మోడల్ స్మార్ట్ 30

టాటా పంచ్ ఈవీకి చెందిన బేస్ మోడల్ స్మార్ట్ 30 (Smart 30 - Electric) వేరియంట్ హైదరాబాద్‌లో ప్రస్తుతం రూ.10,40,591 (ఆన్-రోడ్ ) ధరతో అందుబాటులో ఉంది.. అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు ప్రీమియం సేఫ్టీ రేటింగ్, భారీ బ్యాటరీ రేంజ్‌తో వస్తున్న ఈ కారు సిటీ డ్రైవింగ్‌కు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా డిజైన్‌ పరంగా కూడా చాలా బాగుటుంది..  

Tata Punch Ev Emi3/5

డౌన్ పేమెంట్..

ఒకేసారి పూర్తి బడ్జెట్‌ చెల్లించలేని కొనుగోలుదారుల కోసం బ్యాంకులతో పాటు ఫైనాన్స్ సంస్థలు ఆకర్షణీయమైన రుణాలను కూడా అందిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో దీని ధర ఆన్-రోడ్ ధర రూ.10,40,591 కాగా.. మీరు డౌన్ పేమెంట్ రూ.7,20,000 చెల్లిస్తే.. రూ.3,20,591 వరకు బ్యాంక్ లోన్ లభిస్తుంది. అయితే, సంవత్సరానికి 8.70 శాతం వడ్డీ ప్రకారం.. 60 నెలలు EMI ఎంచుకుంటే ప్రతి నెల కేవలం రూ.6,608 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

Punch Ev Price4/5

రూ.6 వేల EMIతో

అయితే, ఈ లెక్కల ప్రకారం.. ఐదు సంవత్సరాలకు అసలుతో పాటు వడ్డీ కలిపి మొత్తం మీకు రూ.3,96,480 అవుతుంది. సీటిలో రోజు కార్లో ఆఫీసుకు వెళ్లాలనుకునేవారు, సాధారణ కుటుంబ అవసరాల కోసం మైలేజ్ భారం లేకుండా ప్రయాణించాలనుకునే వారికి పంచ్ ఈవీ కొనుగోలు చేయడం బెస్ట్ ఛాన్స్‌గా భావించవచ్చు. ప్రతి నెల రూ.6 వేల EMIతో ఓ బ్రాండెడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని సొంతం చేసుకోవడానికి ఇందే మంచి ఛాన్స్‌..  

Tata Punch Ev 2026 Down Payment5/5

నోట్‌

(నోట్‌: బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లతో పాటు సిబిల్ స్కోర్, కస్టమర్ ప్రొఫైల్, డీలర్‌షిప్ ఆఫర్లను బట్టి డౌన్‌పేమెంట్, నెలవారీ EMIల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కారు కొనుగోలుకు ముందు సమీపంలోని ఉన్న TATA డీలర్‌ను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది.)  

TAGS:
Punch Ev
Punch Ev Price
Tata Punch 2026
Tata Punch Ev Emi
Tata Punch Ev Price

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