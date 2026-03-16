Tata Punch: Tata Punch కొనాలంటే మీ జీతం ఎంతుండాలి.. నెలకు EMI ఎంత చెల్లించాలంటే..?

Tata Punch: ఇల్లుతోపాటు ఒక కారు కొనాలనే కల చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇల్లు లేకున్నా.. కారు ఉండాలనుకునేవారు కూడా ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే లభించే కార్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతిని ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని సరసమైన ధరలకే కార్లను లాంచ్ చేస్తున్నాయి కంపెనీలు. 2026లో సరసమైన ధరలో, స్టైలిష్ లుక్తో వచ్చే చిన్న ఎస్యూవీ కొనాలని అనుకుంటే చాలామంది ముందుగా గుర్తుచేసుకునే మోడళ్లలో ఒకటి టాటా పంచ్. అదిరిపోయే డిజైన్, ఎత్తైన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, అలాగే అందుబాటు ధర ఈ కారును మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఎంతో ప్రజాదరణ పొందేలా చేశాయి. ముఖ్యంగా నగరాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు.. చిన్న కుటుంబాలకు ఇది సరైన ఎంపికగా భావిస్తున్నారు. అయితే చాలా మందికి ఉన్న ప్రధాన ప్రశ్న ఒకటే ..ఈ కారు కొనాలంటే నెలకు ఎంత EMI చెల్లించాలి?
ముందుగా ఈ కారు ధర గురించి తెలుసుకుందాం. 2026 మోడల్ టాటా పంచ్లో బేస్ వేరియంట్ అయిన స్మార్ట్ మాన్యువల్ పెట్రోల్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.5.60 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అయితే వాహనం కొనేటప్పుడు RTO ఫీజులు, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర ఛార్జీలు కూడా కలిపి ఆన్-రోడ్ ధర దాదాపు రూ.6.65 లక్షల వరకు చేరుతుంది. సాధారణంగా చాలా మంది కొనుగోలుదారులు కొంత మొత్తాన్ని డౌన్ పేమెంట్గా చెల్లించి మిగిలిన మొత్తాన్ని బ్యాంకు రుణంగా తీసుకుంటారు.
ఉదాహరణకు మీరు రూ.1 లక్షను డౌన్ పేమెంట్గా చెల్లిస్తే, మిగిలిన రూ.5.65 లక్షల కోసం కారు లోన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కువగా బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థలు ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి (60 నెలలు) వరకు రుణాలను అందిస్తాయి. సంవత్సరానికి సుమారు 10 శాతం వడ్డీ రేటు ఉంటుందని ఊహిస్తే, ఈ రుణంపై నెలవారీ EMI సుమారు రూ.12 వేల వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఈ రుణాన్ని ఐదు సంవత్సరాలపాటు చెల్లిస్తే మొత్తం వడ్డీ భారం కూడా గణనీయంగా ఉంటుంది. రూ.5.65 లక్షల రుణంపై ఐదు సంవత్సరాల్లో సుమారు రూ.1.55 లక్షల వరకు వడ్డీ చెల్లించాల్సి రావచ్చు. అంటే రుణ మొత్తం, వడ్డీ కలిపి చివరికి దాదాపు రూ.7.20 లక్షల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. డౌన్ పేమెంట్ తక్కువగా ఉంటే EMI కొంత తగ్గినా, మొత్తం వడ్డీ మాత్రం ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది.
ఆర్థిక నిపుణులు మాత్రం కారు కొనుగోలు చేసే ముందు కొంత ఆర్థిక ప్రణాళిక అవసరమని సూచిస్తున్నారు. వీలైతే ఎక్కువ డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించడం మంచిదని వారు చెబుతున్నారు. అలా చేస్తే తీసుకునే రుణం మొత్తం తగ్గి, వడ్డీ భారమూ తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే తక్కువ కాలపరిమితితో రుణం తీసుకుంటే మొత్తం వడ్డీ తగ్గుతుంది. అయితే అప్పుడు నెలవారీ EMI కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
అందువల్ల కారు కొనుగోలు చేసే ముందు మీ నెలవారీ ఆదాయం లక్షలోపు ఉంటే.. ఖర్చులు, ఇప్పటికే ఉన్న రుణాలు వంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అవసరం. సాధారణంగా మీ మొత్తం EMIలు మీ నెలవారీ ఆదాయంలో 35 నుంచి 40 శాతం మించకుండా ఉండటం ఆర్థికంగా సురక్షితమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా సరైన ప్రణాళికతో కారు కొనుగోలు చేస్తే ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా మీ కలల కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు.