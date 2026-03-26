Tata Sierra: టాటా మోటార్స్ తన ప్రతిష్టాత్మక మోడల్ సియెర్రాను సరికొత్తగా ముస్తాబు చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 11.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) కాగా.. టాప్ మోడల్ రూ.17.99 లక్షల వరకు ఉంది. అయితే.. కారును ఒకేసారి పూర్తి డబ్బు చెల్లించి కొనడం కంటే ఫైనాన్స్ ద్వారా తీసుకోవాలనుకునే వారి సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ కడితే నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బేస్ మోడల్: టాటా సియెర్రా బేస్ మోడల్ స్మార్ట్ ప్లస్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.49 లక్షలు. రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ కలిపి ఢిల్లీ వంటి నగరాల్లో దీని ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ. 13.30 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు రూ. 2 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగిలిన రూ. 11.30 లక్షలపై లోన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 8.5శాతం వడ్డీ రేటుతో 5 ఏళ్ల కాలపరిమితికి మీ ఈఎంఐ నెలకు సుమారు రూ. 23,193 అవుతుంది. ఒకవేళ 7 ఏళ్ల పాటు లోన్ తీసుకుంటే ఇది రూ. 17,902 కి తగ్గుతుంది.
టాప్ మోడల్: ఫీచర్లతో నిండిన టాప్ మోడల్ అడ్వెంచర్ ప్లస్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 17.99 లక్షలు. దీని ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ. 20.75 లక్షల వరకు చేరుతుంది. దీనికి కూడా రూ. 2 లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ కడితే, మిగిలిన రూ. 18.75 లక్షలకు లోన్ అవసరమవుతుంది. 5 ఏళ్ల కాలపరిమితికి నెలకు రూ. 38,486 ఈఎంఐ చెల్లించాలి. ఒకవేళ మీరు త్వరగా లోన్ ముగించాలనుకుని 3 ఏళ్లకు తీసుకుంటే నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 59,216 గా ఉంటుంది.
లోన్ కాలపరిమితి : మీరు చెల్లించే EMI మీరు ఎంచుకునే కాలపరిమితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 3 ఏళ్లు: EMI ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది. 5 ఏళ్లు: మధ్యతరగతి వారికి అనువైన సమయం. 7 ఏళ్లు: EMI తక్కువగా ఉంటుంది కానీ మీరు బ్యాంకుకు చెల్లించే మొత్తం వడ్డీ పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
కారు కొనడం ఒక ఆస్తి కాదు. అది ఒక ఖర్చు అని గుర్తుంచుకోవాలి. మీ కారు మొత్తం ధర మీ వార్షిక ఆదాయంలో 50శాతం మించకూడదు.మీ నెలవారీ ఈఎంఐ మీ చేతికి అందే నికర జీతంలో 20శాతం కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఈ సూత్రం పాటిస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
డౌన్ పేమెంట్ పెంచితే లాభమేంటి? మీ వద్ద అదనపు నగదు ఉంటే డౌన్ పేమెంట్ను పెంచుకోవడం ఉత్తమం. దీనివల్ల మీరు తీసుకునే లోన్ మొత్తం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా నెలవారీ ఈఎంఐ భారం కూడా తగ్గుతుంది. టాటా సియెర్రా వంటి ప్రీమియం SUVని కొనేటప్పుడు కనీసం 20శాతం నుండి 30శాతం డౌన్ పేమెంట్ చేయడం వల్ల మీ క్రెడిట్ స్కోర్ బాగుండటమే కాకుండా వడ్డీ రేట్లలో కూడా రాయితీ లభించే అవకాశం ఉంది.