Tata Sierra Price EMI In Hyderabad: ఎప్పటి నుంచో కేవలం అత్యంత తక్కువ డౌన్ పేమెంట్తో టాటా సియెర్రా కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఈ స్టోరీ మీ కోసమే.. స్మార్ట్ ప్లస్ (Smart Plus - Petrol)వేరియంట్ను అత్యంత తక్కువ రూ.1.70 లక్షల డౌన్ పేమెంట్తో మీరు పొందవచ్చు.
Tata Sierra Price EMI In Hyderabad: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో అత్యంత ఆదరణ కార్ల కంపెనీల్లో Tata ఒకటి.. ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు అద్భుతమైన కార్లను విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన టాటా సియెర్రా కారు మంచి ప్రజాదరణ లభించింది.. దీంతో చాలా మంది ఈ కారును కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఈ కారును EMI పద్దతిలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీ కోసం అద్భుతమైన బడ్జెట్ ఫ్లాన్ను అందిస్తున్నాం..
టాటా సియెర్రా (Tata Sierra) ఎస్యూవీపై హైదరాబాద్లో కొన్ని డీలర్ షిప్లు అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాబోయే దసరా సీజన్లో కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, HYDలో ఆన్-రోడ్ ధర, ఈఎంఐ (EMI)తో పాటు లోన్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం...
టాటా సియెర్రాలోని ప్రముఖ పెట్రోల్ వేరియంట్ స్మార్ట్ ప్లస్ (Smart Plus - Petrol) ఎక్స్షోరూమ్ ధర రూ.14.37 లక్షలుగా ఉంది.. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో దీని ఆన్-రోడ్ ధర రూ.14,36,561తో లభిస్తోంది.. ఇదే ధరలో రోడ్ టాక్స్తో పాటు రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ వంటి ఛార్జిలు కలిసి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ధరతో నేరుగా టాటా సియెర్రా SUVని కొనుగోలు చేయోచ్చు..
ఈ కారును ఫైనాన్స్తో సులభంగా కొనుగోలు చేసేందుకు బ్యాంకులు అద్భుతమైన ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనిని కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు రూ.1,70,000 డౌన్ పేమెంట్గా చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.. డౌన్ పేమెంట్ తర్వాత మిగిలిన మొత్తం లోన్ అమౌంట్ (Total Loan Amount) రూ. 12,66,561ను బ్యాంక్ రుణంగా అందిస్తుంది.
ప్రస్తుతం కొన్ని బ్యాంకులు ఈ కారుపై 9.20 శాతం వరకు వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, డౌన్ పేమెంట్ కట్టి దీనిని కొనుగోలు చేసేవారు 4 సంవత్సరాల పాటు EMI ఎంచుకుంటే.. ప్రతి నెలా కేవలం రూ.31,639 మాత్రమే EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. 4 సంవత్సరాల పాటు అసలుతో పాటు వడ్డీ కలిపి మొత్తం రూ.15,18,672 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో వడ్డీ మొత్తం సుమారుగా రూ.2.52 లక్షలు వరకు ఉంటుంది.
అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు మంచి లుక్ కలిగిన SUV కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి టాటా సియెర్రా స్మార్ట్ ప్లస్ పెట్రోల్ వేరియంట్ బెస్ట్ ఆప్షన్గా భావించవచ్చు. నెలకు రూ.31,600 EMI కట్టాలనుకునవారికి ఈ కారు మంచి ఆప్షన్.. ఈ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు సమీపంలోని అధికారిక TATA మోటార్స్ షోరూమ్ను సందర్శించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది.