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Tata Tiago 2026: నెలకు కేవలం రూ.5,598 EMIతో టాటా టియాగో.. అదిరిపోయే ఫైనాన్స్ ప్లాన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 06, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:05 PM IST

Tata Tiago Facelift 2026 Price: రూ.5,598 ఈఎంఐతో టాటా టియాగో (Tata Tiago Facelift 2026) కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? చాలామంది కొన్ని పొరపాట్ల కారణంగా ప్రత్యేకమైన ప్లానింగ్ లేకుండా కార్లు కొనుగోలు చేసి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.. అలాంటి వారు అద్భుతమైన EMI ప్లానింగ్ తో పాటు డౌన్ పేమెంట్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Tata Tiago Facelift 2026 EMI Plan: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అత్యంత అనుకూలమైన, అద్భుతమైన సేఫ్టీ ప్యాచ్ బ్యాక్ కార్లలో టాటా టియాగో ఒకటి.. మైలేజీతో పాటు అద్భుతమైన బిల్ట్ క్వాలిటీ, ప్రీమియం ఫీచర్లతో మంచి ఆదరణ పొందుతున్న ఈ కారును ఇప్పుడు సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్ తో సొంతం చేసుకునే అవకాశం అందుబాటులో ఉంది. అయితే, తక్కువ EMI ఆప్షన్తో మంచి బడ్జెట్ ప్లాన్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 

Tata Tiago Discount Offer1/5

టాటా టియాగో ఫేస్‌లిఫ్ట్

హైదరాబాద్‌లోని టాటాకు సంబంధించిన పలు షోరూమ్స్‌లో టాటా టియాగో ఫేస్‌లిఫ్ట్ (2026 Tata Tiago Facelift) స్మార్ట్ పెట్రోల్ వేరియంట్ మోడల్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ బేస్ మోడల్ కొనుగోలు చేసే కస్టమర్స్ కి కొన్ని రకాల క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ తో పాటు కొన్ని షోరూమ్స్ స్పెషల్ గా డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను కూడా అందిస్తూ వస్తున్నాయి. 

Tata Tiago Smart Petrol Price2/5

బేస్ మోడల్

హైదరాబాద్ మార్కెట్లో టాటా టియాగో ఫేస్‌లిఫ్ట్ (Tata Tiago Facelift)  బేస్ మోడల్ అయిన స్మార్ట్ పెట్రోల్ వేరియంట్ ఆన్ రోడ్ ధర దాదాపు రూ.5.69 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఒకవేళ కస్టమర్ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకుని దాదాపు రూ.3.40 లక్షల వరకు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే.. మిగతా మొత్తాన్ని బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ గా చేసుకొని EMI ప్రతినెల కట్టుకునే సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది..  

Tata Tiago Emi 55983/5

డౌన్ పేమెంట్

ఇక ఈ కారు(Tata Tiago Facelift)ను కొనుగోలు చేసే క్రమంలో రూ. 3,40,000 డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి EMI ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకునే వారికి రూ.2,29,307 వరకు లోన్ అమౌంట్ అప్రూవల్ అవుతుంది. సంవత్సరానికి బ్యాంకు వడ్డీ 8.0 శాతం అనుకున్నప్పటికీ.. 48 నెలలు కిస్తీల వారిగా EMI ఆప్షన్ ద్వారా లోన్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు.  

Tata Tiago On Road Price Hyderabad4/5

డౌన్ పేమెంట్ వివరాలు..

ఇక పూర్తి లోన్ అమౌంట్ రూ.2,29,307 అయితే.. నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ప్రతినెల తప్పకుండా రూ.5,598 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికిగాను మీకు మొత్తం బ్యాంకు వడ్డీ రూ.39,397 ఎక్స్ట్రా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. అయితే, ఈ లోన్ అమౌంట్ వడ్డీ రేటు 8 శాతం అయితేనే ఇంత తగ్గింపు EMIతో కారును పొందవచ్చు.. అలాగే కేవలం ఈ కారు పై రెండు లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే.. ప్రతి నెల తప్పకుండా రూ.9 వేల వరకు EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది..  

Tata Tiago Facelift 2026 Price5/5

డీలర్ షిప్..

నెలకు కేవలం రూ.5,598 ఖర్చుతో టాటా టియాగో (Tata Tiago Facelift) వంటి బ్రాండెడ్ కారును కొనుగోలు చేయడం మంచిదే.. అయితే, బ్యాంకులో అందించే వడ్డీరేట్లతో పాటు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, వ్యక్తిగత సివిల్ స్కోర్ ను బట్టి EMI మొత్తంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే డీలర్ షిప్ పై కూడా కార్ల ధరలు ఆధారపడి ఉంటాయి..  

TAGS:
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