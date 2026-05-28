Tata Tiago: దేశంలోని నెంబర్ వన్ మోటార్స్ సంస్థ అయిన టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ హ్యాచ్ బ్యాక్ 2026 టియాగో, టియాగో ఈవీని మోడల్స్ ను సరికొత్త డిజైన్స్ తోపాటు అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లతో భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. తక్కువ బడ్జెట్లోనే ప్రీమియం ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిన ఈ కార్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
టాటా మోటార్స్ వెహికల్ భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త టియాగో, టియాగో ఈవీ 2026 ఫేస్ లిఫ్ట్ వెర్షన్లను ఆఫీషియల్ గా విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేట్ హ్యాచ్ బ్యాక్ పెట్రోల్ వెర్షన్ ప్రారంభ ధర ఎక్స్ షోరూమ్ రూ. 4.69 లక్షలుగా ఉంది. ఫ్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ కౌంటర్ పార్ట్ ధర రూ. 6.99లక్షల నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. బ్యాటరీ యూజ్ ఏ సర్వీస్ ఆప్షన్ తో టియాగో ఈవీని కేవలం రూ. 4.69లక్షలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. కిలోమీటర్ కు రూ. 2.6చొప్పున బ్యాటరీ రెంటల్ కట్టాల్సి ఉంటుంది.
ఇక సీఎన్జీ ధరను రూ. 5.79లక్షలుగా నిర్ణయించారు. మారుతీ సుజుకీ స్విఫ్ట్, హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ ఐ 10 నియోస్ మోడల్స్ కు గట్టి పోటీ ఇచ్చే విధంగా ఈ టాటా కార్లను సరికొత్తగా ముస్తాబు చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది. దేశంలో విక్రయిస్తున్న తన ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్లో కంపెనీ అనేక డిజైన్ మార్పులు చేసింది. ఇందులో కొత్త ఐబ్రో ఆకారపు LED DRLలు, కొత్త హెడ్లైట్లు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ మోడల్లో ముందు భాగంలో బాడీ రంగులో ఉండే క్లోజ్డ్ గ్రిల్ ఉండగా, పెట్రోల్, డీజిల్ వెర్షన్లలో ముందు భాగంలో పెద్ద నల్లటి గ్రిల్ ఉంటుంది.
కారు పక్క భాగాలలో కొత్తగా 15-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను అమర్చారు. వెనుక భాగంలో, కొత్త టెయిల్లైట్ సెటప్లో ప్రతి వైపు మూడు నిలువు పట్టీలు, వాటి గుండా వెళ్లే ఒక సరళ రేఖ ఉన్నాయి. ఈ టెయిల్లైట్లు ఒకదానికొకటి అనుసంధానించినట్లు కనిపిస్తాయి. వాటి మధ్యలో కంపెనీ లోగోను ఉంచారు.
2026 టాటా టియాగో EV ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్లో కూడా అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొత్త టాటా టియాగోలో రెండు ఫ్రీ-ఫ్లోటింగ్ స్క్రీన్లు ఉన్నాయి, ఒకటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం, మరొకటి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కోసం. ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ మునుపటి మోడళ్లలో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కోసం LCD సెటప్ ఉండేది.
2026 టియాగో ఫేస్లిఫ్ట్లో రీ డిజైన్ చేసిన డాష్బోర్డ్, కొత్త డోర్ ప్యాడ్లు, ముందు సీట్ల కోసం కొత్త సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్, ఐ-హై బీమ్ అలర్ట్, ఆటోమేటిక్ డిమిస్ట్ ఫీచర్ ఉన్నాయి. క్యాబిన్లో బ్లాక్, గ్రే రంగులలో డ్యూయల్-టోన్ ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు, గ్లాస్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్తో కూడిన కొత్త సెంటర్ కన్సోల్, రెండు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్లు వంటి ఇతర ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
టాటా టియాగో EV దాని మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే అవే బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లను కలిగి ఉంది. మీడియం-రేంజ్ వేరియంట్లో 19.2kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉండగా, లాంగ్-రేంజ్ వేరియంట్లో 24kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది. కొత్త 2026 టియాగో EV ఒకే పూర్తి ఛార్జ్పై 285 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. పూర్తి ఛార్జ్పై వాస్తవ ప్రపంచంలో ఇది 215 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది.
కొత్త తరం టియాగో ఈవీ 30kW ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు కేవలం 18 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ అవుతుంది. 100 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుంది. టాటా టియాగో ఈవీ బ్యాటరీపై కంపెనీ జీవితకాల వారంటీని అందిస్తోంది.