Tata Upcoming SUVs: టాటాతో టాటా చెప్పండి.. మీ ఫ్యామిలీని ఎక్కించుకొని తిరిగే 4 SUVల విడుదల డేట్ ఇదే..!!

Tata Upcoming SUVs in 2026: టాటా మోటార్స్ మాంచి జోష్ మీదుంది. 2026ను టాటా మోటార్స్ సంస్థ గ్రాండ్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే హిట్ కొట్టిన టాటా సియోర్రా ఎస్ యూవీకి ఈవీ వెర్షన్ ను 2026లో లాంచ్ చేయనుంది. వీటితో పాటు బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్ యూవీలను కూడా అప్ డేట్ చేస్తోంది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఈవీలు ఉన్నాయి. రాబోయే లైనప్ లో టాటా పంచ్ ఫేస్ లిస్ట్, హారియర్ పెట్రోల్, సఫారీ పెట్రోల్, టాటా సియోర్రా ఈవీలు ఉన్నాయి.
ఈ మోడల్స్ కాంపాక్ట్, మిడ్ సైజ్, ఎలక్ట్రీక్ ఈవీ విభాగాల్లో టాటా ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఈ వాహనాలలో కొన్ని ఇప్పటికే ఉన్న బ్రాండ్లను ముందుకు తీసుకువెళుతుండగా, మరికొన్ని టాటా పోర్ట్ఫోలియోకు భారీ చేర్పులు చేస్తాయి. 2026లో లాంచ్ కు సిద్ధం అవుతున్నా టాటా SUVల గురించి ఓ లుక్కేద్దాం.
టాటా హారియర్ పెట్రోల్: టాటా మోటార్స్ త్వరలో హారియర్ SUVకి పెట్రోల్ వేరియంట్ను భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేయనుంది. ఇప్పటివరకు డీజిల్ ఇంజిన్తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న హారియర్కు పెట్రోల్ ఆప్షన్ కావాలనే డిమాండ్ చాలా కాలంగా ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని, టాటా కొత్త టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ తప్ప హారియర్లో ఇతర మార్పులు పెద్దగా ఉండే అవకాశం లేదు. ఇప్పటికే ఉన్న ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, విశాలమైన క్యాబిన్, ఆధునిక ఫీచర్లు అలాగే కొనసాగుతాయి. ముఖ్యంగా నగరాల్లో ఎక్కువగా వినియోగించే కస్టమర్లు, డీజిల్ ఇంజిన్పై ఆసక్తి లేని వారు ఈ పెట్రోల్ వేరియంట్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయం హారియర్ అమ్మకాలను మరింత పెంచుతుందని టాటా మోటార్స్ భావిస్తోంది.
టాటా సియెర్రా EV: టాటా మోటార్స్ నుంచి రానున్న అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో టాటా సియెర్రా EV ఒకటి. ఒకప్పుడు భారత మార్కెట్లో ఎంతో పేరు పొందిన సియెర్రా మోడల్ను పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ అవతార్లో తిరిగి తీసుకురావడానికి టాటా సిద్ధమవుతోంది. ఈ SUV టాటా అభివృద్ధి చేసిన ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్ఫామ్పై రూపొందించింది. ఓల్డ్ సియెర్రా నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్తో పాటు, ఆధునిక లుక్, విశాలమైన ఇంటీరియర్, లాంగ్ డ్రైవింగ్ రేంజ్ దీనిలో ఉండే అవకాశముంది. బ్యాటరీ సామర్థ్యం, రేంజ్, ధర వివరాలను అధికారిక లాంచ్ సమయంలో వెల్లడించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
టాటా సఫారీ పెట్రోల్: హారియర్తో పాటు, టాటా మోటార్స్ సఫారీ SUVకి కూడా పెట్రోల్ వేరియంట్ను తీసుకురావడానికి పని చేస్తోంది. ప్రస్తుతం డీజిల్ ఇంజిన్తో మాత్రమే లభిస్తున్న సఫారీకి పెట్రోల్ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి వస్తే, కొనుగోలుదారులకు మరింత ఎంపిక లభించనుంది. సఫారీ పెట్రోల్ వేరియంట్లో హారియర్ పెట్రోల్లో ఉపయోగించే ఇంజిన్ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. మూడు వరుసల సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, విశాలమైన ఇంటీరియర్, సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఎప్పటి వలే కొనసాగుతాయి. డీజిల్ వాహనాన్ని ఎంచుకోకుండా పెద్ద ఫ్యామిలీ SUV కావాలనుకునే వారికి సఫారీ పెట్రోల్ ఒక మంచి ఎంపికగా మారనుంది. దీని ద్వారా సఫారీ అమ్మకాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్: టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో డిజైన్, ఫీచర్ల పరంగా కొన్ని కీలక మార్పులు ఉండనున్నాయి. కాంపాక్ట్ SUVగా పంచ్ తన స్థానాన్ని నిలుపుకుంటూనే, కొత్త లుక్తో మార్కెట్లోకి రానుంది. బాహ్య రూపంలో కొత్త బంపర్లు, అప్డేటెడ్ హెడ్ల్యాంప్స్, టెయిల్ లైట్స్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్ డిజైన్లు ఇవ్వబడే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ టాటా తాజా డిజైన్ భాషకు దగ్గరగా ఉంటాయి. ఇంటీరియర్లో పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, కొత్త కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు జోడించవచ్చు. ఇంజిన్ విషయంలో మాత్రం ప్రస్తుతం ఉన్న పెట్రోల్ ఆప్షన్లనే కొనసాగించే అవకాశముంది. ఎంట్రీ-లెవల్ SUV విభాగంలో పంచ్ను మరింత పోటీగా నిలపడం ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రధాన లక్ష్యమని కంపెనీ చెబుతోంది.