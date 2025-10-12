English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tata Affordable Car: టాటా నుంచి మరో చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు లాంచ్.. ధర ఎంతో తెలిస్తే దీపావళికి కొనేస్తారు..!!

Tata Affordable Car: భారత మార్కెట్లో ఈవీల డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. పర్యావరణహిత వాహనాలపై వినియోగదారుల ఆసక్తి పెరగడంతో, టాటా మోటార్స్ మరోసారి తమ ఐకానిక్ కారు “టాటా నానో”ని కొత్త ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నానో EV తక్కువ ధర, ఆధునిక ఫీచర్లు,  చక్కటి రేంజ్‌తో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు అందుబాటులో ఉండే అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ కారు కానుంది.
టాటా నానో EV డిజైన్ పాత నానో ఆకృతిని కొనసాగించినప్పటికీ, దానిలో ఆధునిక టచ్‌లు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కారు బాక్సీ నిర్మాణం, ఆకర్షణీయమైన LED హెడ్‌ల్యాంప్స్, స్టైలిష్ బంపర్స్ వంటి ఎలిమెంట్లు దీనికి కొత్త లుక్‌ను ఇస్తాయి. తేలికైన బాడీ, కాంపాక్ట్ వీల్‌బేస్ కారణంగా నగర రహదారులపై డ్రైవ్ చేయడం మరింత సులభం అవుతుంది.

పనితీరు పరంగా చూస్తే, నానో EVలో లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 200 నుంచి 250 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ అందిస్తుంది. అదనంగా, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సిస్టమ్ సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. దీని ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి ఛార్జ్ అయ్యి ప్రయాణానికి సిద్ధమవుతుంది. ఇది రోజువారీ ప్రయాణాలు, చిన్న దూరాల కోసం అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, టాటా నానో EV సరళమైన కానీ అవసరమైన అన్ని ఫీచర్లతో వస్తుంది. టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, పవర్ విండోస్, ఎయిర్ కండిషనింగ్, మరియు సౌకర్యవంతమైన నాలుగు సీట్ల ఏర్పాటు వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది చిన్న కుటుంబాలకు, విద్యార్థులకు, పట్టణ ప్రయాణికులకు సరైన ఎంపికగా ఉంటుంది.

ధర విషయానికి వస్తే.. అధికారిక ప్రకటన వెలువడకపోయినా, పరిశ్రమ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం టాటా నానో EV ధర రూ.5 లక్షల నుండి రూ. 7 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే, కంపెనీ ప్రారంభ దశలో ట్రయల్ లేదా లిమిటెడ్ ఎడిషన్ మోడల్‌ను రూ. 1.25 లక్షల వరకు అందించవచ్చని కూడా సమాచారం. ఇది మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల వైపు ఆకర్షణను పెంచే అవకాశం ఉంది.  

టాటా మోటార్స్ ఇప్పటివరకు ఎలక్ట్రిక్ మార్కెట్‌లో Nexon EV, Punch EV, Tiago EV వంటి మోడళ్లతో విజయవంతంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు నానో EV కూడా మార్కెట్లోకి వస్తే, ఇది భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో ‘గేమ్ ఛేంజర్’గా మారవచ్చు. తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండే ఈ కారు ప్రతి సాధారణ భారతీయుడికి తమ మొదటి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కలను నెరవేర్చే అవకాశం ఇస్తుంది.

టాటా నానో EV భారత మార్కెట్లోకి వస్తే, అది కేవలం ఒక కారు కాకుండా  “సామాన్యుడి స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రీమ్”గా నిలుస్తుంది. పర్యావరణానికి మేలు చేస్తూనే, ఖర్చు తగ్గించే ఈ కారు భవిష్యత్తు నగర ప్రయాణానికి కొత్త దిశ చూపనుంది.  

