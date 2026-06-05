/Taylor Swift Net Worth: టేలర్ స్విఫ్ట్ మరో రికార్డు.. కళ్ళు చెదిరే సంపదతో చరిత్ర సృష్టించిన పాప్ స్టార్

Taylor Swift Net Worth:ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ప్రముఖ పాప్ గాయని Taylor Swift మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ప్రముఖ వ్యాపార పత్రిక ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం టేలర్ స్విఫ్ట్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుతం 2 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. దీంతో ఆమె ప్రపంచ చరిత్రలోనే అత్యంత సంపన్న మహిళా సంగీత కళాకారిణిగా నిలిచింది.
టేలర్ స్విఫ్ట్ సంపద పెరగడంలో ఆమె నిర్వహించిన “ది ఎరాస్ టూర్” కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ సంగీత ప్రదర్శన ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయాన్ని సాధించింది. లక్షలాది మంది అభిమానులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై టికెట్ల ద్వారా భారీ ఆదాయం తెచ్చిపెట్టారు. ఈ టూర్ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం ఆమెను బిలియనీర్ స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
అంతేకాకుండా టేలర్ విడుదల చేసిన ఆల్బమ్లు, సంగీత హక్కులు, రాయల్టీలు కూడా ఆమె సంపదను పెంచాయి. ఆమెకు చెందిన సంగీత క్యాటలాగ్ విలువ వందల మిలియన్ల డాలర్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. అదేవిధంగా అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు కూడా ఆమె సంపదలో ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్నాయి.
టేలర్ స్విఫ్ట్ కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన అంశం ఆమె పాత పాటల ఆల్బమ్లను మళ్లీ రికార్డ్ చేయడం. తన అసలు సంగీత హక్కులపై నియంత్రణ కోల్పోయిన తర్వాత ఆమె “టేలర్స్ వెర్షన్” పేరుతో పలు ఆల్బమ్లను తిరిగి విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయం సంగీత పరిశ్రమలో కళాకారుల హక్కులపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అదే సమయంలో ఆమెకు మరింత ఆదాయాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది.
ఇటీవల విడుదలైన ఆమె సంగీత ప్రాజెక్టులు కూడా మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. కొత్త పాటలు, ఆల్బమ్లు మరియు ఇతర వినోద ప్రాజెక్టులు ఆమె ప్రజాదరణను మరింత పెంచుతున్నాయి. ఫోర్బ్స్ విడుదల చేసిన 2026 బిలియనీర్ల జాబితాలో కూడా టేలర్ స్విఫ్ట్ స్థానం సంపాదించింది.
అయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడైన సంగీత కళాకారిణిగా నిలిచినప్పటికీ, మొత్తం సంగీత రంగాన్ని పరిశీలిస్తే ర్యాపర్ Jay-Z ఇంకా ఎక్కువ సంపదతో ముందంజలో ఉన్నారు.సంగీతం, వ్యాపార దృష్టి, సొంత హక్కులపై అవగాహన, అభిమానుల మద్దతు కలిసి టేలర్ స్విఫ్ట్ను ఈ అరుదైన స్థాయికి చేర్చాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రయాణం యువ కళాకారులకు ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ఉదాహరణగా మారింది.