English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
TCS Jobs 2026: ఫ్రెషర్లకు పండగే.. 25 వేల మందిని తీసుకోనున్న టీసీఎస్.. డిమాండ్‌ను బట్టి మరిన్ని ఉద్యోగాలు..!!

TCS Jobs 2026: ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగం కోసం సెర్చ్ చేస్తున్న యువతకు గుడ్ న్యూస్. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీ అయిన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ టీసీఎస్ 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను  25,000 మంది ఫ్రెషర్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలను ప్రకటించింది. భవిష్యత్తులో డిమాండ్ పెరిగినట్లయితే.. ఈ నియామకాల సంఖ్యను మరింత పెంచే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు ఆ కంపెనీ తెలిపింది. 
1 /6

ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగాలు వెతుకుతున్న యువతకు ఒక శుభవార్త. దేశంలోని ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీ అయిన టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 25,000 మంది ఫ్రెషర్లకు ఉద్యోగ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. మార్కెట్‌లో డిమాండ్ మెరుగుపడితే..  మరిన్ని నియామకాలు కూడా చేపట్టవచ్చని ఆ కంపెనీ స్పష్టంగా తెలిపింది. 

2 /6

గత కొన్నేళ్లుగా టీసీఎస్ పెద్ద ఎత్తున ఫ్రెషర్లను నియమించుకుంటోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో.. ఈ కంపెనీ సుమారు 44,000 మంది కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లను నియమించుకుంది. ఇది ప్రైవేట్ రంగంలో జరిగిన అతిపెద్ద నియామకాలలో ఒకటి. యువ ప్రతిభపై కంపెనీ నిరంతరం విశ్వాసం ఉంచుతోందని ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.  

3 /6

కంపెనీ సీఈఓ కె. కృతివాసన్ ప్రకారం, తదుపరి నియామకాలు పూర్తిగా వ్యాపార అవసరంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రాజెక్టులు, క్లయింట్ల సంఖ్య పెరిగితే, కంపెనీ మరింత మంది కళాశాల గ్రాడ్యుయేట్లను నియమించుకోవచ్చు. అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగులను నియమించుకోవడం (లేటరల్ హైరింగ్)పై ఎక్కువగా ఆధారపడబోమని కూడా టీసీఎస్ స్పష్టం చేసింది.   

4 /6

ఫ్రెషర్లు పూర్తిస్థాయిలో పనికి సిద్ధం కావడానికి సాధారణంగా ఆరు నుండి తొమ్మిది నెలల శిక్షణ అవసరం కాగా, అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగులు వెంటనే పని ప్రారంభించవచ్చు. అయినప్పటికీ, ఫ్రెషర్లకు అవకాశాలు కల్పించే తన వ్యూహాన్ని కంపెనీ కొనసాగిస్తుందని తెలిపారు. 

5 /6

FY26లో TCS సుమారు 12,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించడం గణనీయమైన చర్చకు దారితీసింది. ఈ నిర్ణయం AI కారణంగా కాదని, పని విధానాలలో మార్పుల కారణంగానే తీసుకున్నామని కంపెనీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, కొన్ని సీనియర్-స్థాయి పదవుల అవసరం తగ్గిందని తెలిపింది.

6 /6

ప్రస్తుతం ప్రాజెక్ట్ పైప్‌లైన్ స్థిరంగా ఉందని, ఇది ఒక సానుకూల సంకేతమని కంపెనీ పేర్కొంది. FY26లో TCS సుమారు $40 బిలియన్ల విలువైన కొత్త కాంట్రాక్టులపై సంతకాలు చేసింది. అదనంగా, AMDతో ఇటీవల కుదుర్చుకున్న భాగస్వామ్యం వంటి కొత్త కొనుగోళ్లు,  భాగస్వామ్యాలపై కంపెనీ దృష్టి సారిస్తోంది.

Tata consultancy services TCS TCS job offer TCS jobs to freshers

Next Gallery

Gold Ring Designs: కేవలం 2 గ్రాముల్లో సరికొత్త బంగారు ఉంగరాలు.. ఈ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్స్ మీకోసం!