TDS On Rent: రూ.50 వేల అద్దె దాటిందా? ఇక TDSకి కొత్త ఫామ్ 141 తప్పనిసరి!

Income Tax new rules 2026: ఈ  మధ్య ఆదాయపు పన్ను శాఖ కొత్త మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. ముఖ్యంగా టీడీఎస్ (Tax Deducted at Source) ఫైలింగ్ విధానంలో పెద్ద మార్పు జరిగింది. ఇప్పటివరకు వేర్వేరు లావాదేవీల కోసం వేర్వేరు ఫారమ్‌లు ఉపయోగించేవారు. కానీ ఇప్పుడు వాటిని సులభతరం చేయడానికి ఒకే ఫారమ్‌ను తీసుకువచ్చారు. దీనిని ఫామ్ 141 అని అంటారు.
 
ఈ కొత్త ఫామ్ ద్వారా పన్ను చెల్లింపుదారులకు సౌకర్యం కలగనుంది. ముందుగా నాలుగు వేర్వేరు ఫారమ్‌లు ఉండేవి. అవి ఫామ్ 26QB (ప్రాపర్టీ కొనుగోలు), ఫామ్ 26QC (ఇంటి అద్దె), ఫామ్ 26QD (కాంట్రాక్టర్లు లేదా ప్రొఫెషనల్స్‌కు చెల్లింపులు), ఫామ్ 26QE (డిజిటల్ ఆస్తుల లావాదేవీలు). ఇప్పుడు ఈ నాలుగు ఫారమ్‌లను కలిపి ఒకే ఫామ్ 141గా మార్చారు. దీంతో ప్రజలు వేర్వేరు ఫారమ్‌లు గురించి గందరగోళం పడకుండా ఒకే ఫారమ్‌తో పని పూర్తిచేసుకోవచ్చు.  

ఇంటి అద్దె ఎక్కువగా చెల్లించే వారికి ఈ మార్పు చాలా ముఖ్యమైనది. నెలకు రూ.50,000 కంటే ఎక్కువ అద్దె చెల్లిస్తే, తప్పనిసరిగా టీడీఎస్ కట్ చేయాలి. ఆ తరువాత ఈ వివరాలను ఫామ్ 141లో నమోదు చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలి. ఇది చేయకపోతే జరిమానాలు పడే అవకాశం ఉంది.

అలాగే ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేసే వారు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రూ.50 లక్షలకు పైగా విలువ ఉన్న ఆస్తిని కొనుగోలు చేస్తే, టీడీఎస్ కట్ చేసి ఫామ్ 141 ద్వారా ఫైలింగ్ చేయాలి. ఇది వ్యవసాయ భూములకు వర్తించదు కానీ ఇతర స్థిరాస్తులకు వర్తిస్తుంది.

కాంట్రాక్టర్లు లేదా ప్రొఫెషనల్స్‌కు పెద్ద మొత్తంలో చెల్లింపులు చేసే వారు కూడా ఈ ఫామ్ ఉపయోగించాలి. రూ.50 లక్షలకు మించి చెల్లింపులు ఉంటే టీడీఎస్ కట్ చేసి వివరాలను సమర్పించడం తప్పనిసరి. అలాగే డిజిటల్ ఆస్తుల లావాదేవీలు చేసే వారు కూడా ఈ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటారు.

ఫామ్ 141 ఫైల్ చేయడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు అవసరం. డిడక్టర్ మరియు డిడక్టీ ఇద్దరి PAN నంబర్లు ఉండాలి. అలాగే వారి చిరునామా, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ ఇవ్వాలి. లావాదేవీకి సంబంధించిన మొత్తం, చెల్లింపు తేదీ, పేమెంట్ విధానం వంటి వివరాలను సరిగ్గా నమోదు చేయాలి.  

ఈ కొత్త మార్పుతో పన్ను వ్యవస్థ మరింత సులభంగా మారింది. ఒకే ఫారమ్ ద్వారా అన్ని లావాదేవీలను నిర్వహించవచ్చు. అయితే నిబంధనలను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. సరైన సమయంలో టీడీఎస్ కట్ చేసి ఫైలింగ్ చేయకపోతే సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

