Teacher DA Hike News: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..ఉపాధ్యాయులకు 10% డీఏ పెంపు! ఎప్పుడు..ఎక్కడంటే?

Bengal Teacher DA Hike 2026: పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల వేళ ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బందికి తీపికబురును అందించింది. 10 శాతం కరువు భత్యం (DA) పెంపునకు సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పాఠశాల విద్యా శాఖ విడుదల చేసింది.
రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ సహాయం పొందిన పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి 10 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇది చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిల చెల్లింపుకు మార్గం సుగమం చేసింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2024-2025 సంవత్సరాలకు గాను మొత్తం 20 శాతం డీఏ పెంపును గతంలోనే ప్రకటించింది. మొదటి విడతగా ఏప్రిల్ 2025లో 10 శాతం ఇప్పటికే విడుదలైంది. ఆ తర్వాత రెండవ విడత మిగిలిన 10 శాతాన్ని ఈ ఫిబ్రవరి నుంచి చెల్లించేందుకు ఆమోదం లభించింది. ROPA 2009 పే స్కేల్ కింద జీతాలు పొందుతున్న ఉద్యోగుల మొత్తం డీఏ 161 శాతం నుండి 171 శాతానికి పెరగనుంది.
ఈ పెంపు ఏప్రిల్ 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చినట్లు పరిగణిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఉద్యోగులకు కొన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పెరిగిన నెలవారీ జీతం అందడమే కాకుండా.. గత ఏడాది కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలు కూడా ఒకేసారి చెల్లించబడతాయి.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుండి భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. "ఇది మా న్యాయమైన హక్కు. బకాయిలతో సహా ఈ మొత్తాన్ని త్వరగా చెల్లించాలి" అని కొందరు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగులు పేర్కొన్నారు.
ఎన్నికల సమయంలోనే బకాయిలు క్లియర్ చేయడాన్ని కొన్ని సంఘాలు తప్పుబడుతున్నాయి. బంగియా శిక్షక్ ఓ శిక్షకర్మి సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి స్వపన్ మండల్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ చెల్లింపులను ఆలస్యం చేస్తోందని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి జాప్యం జరగకూడదని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ విద్యా సంస్థలు, సంస్కృత టోల్స్ సిబ్బందికి ప్రభుత్వం నుంచి డీఏ లబ్ది చేకూరుతుంది. దాదాపు ఏడాది కాలంగా నిలిచిపోయిన ఈ డీఏ పెంపు నిర్ణయం, ఎన్నికల వేళ విద్యా రంగంలోని వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కల్పించనుంది.