ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, రేషనలైజేషన్, ప్రమోషన్లుకు సంబంధించి ఇప్పటికే కసరత్తు చేస్తుండగా.. తాజాగా ఓ కీలక అడుగు ముందుకు పడింది. ఈ విధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలను కూడా ఇటీవలే రూపొందించింది. అదే విధంగా సాధారణ సీనియారిటీ జాబితాల ధ్రువీకరణ కోసం అమరావతిలోని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. ఏప్రిల్ 13 నుండి 17 వరకు వివిధ జోన్ల వారీగా ఈ సీనియారిటీలో జాబితాల తనిఖీ ప్రక్రియ జరగనుంది. ఇది పూర్తైన వెంటనే ఫైనల్ సీనియారిటీ లిస్ట్స్ను విడుదల చేయనున్నారు.
ఈ మేరకు ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన బదిలీలు, ప్రమోషన్స్ను చేపట్టనున్నారు. రాబోయే వేసవి సెలవుల్లో ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, రేషనలైజేషన్కు సంబంధించిన ఈ ప్రక్రియను చేయపట్టనున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి ఉన్న సర్వీసును ఈ ప్రక్రియ కోసం మే 30వ తేదీ వరకు పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 30 వరకు స్కూళ్లలో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా పోస్టుల రేషనలైజేషన్ చేయనున్నారు.
అయితే రాష్ట్రంలో పాత 13 ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపాదికన బదిలీలు, ప్రమోషన్లు ఉండనున్నాయి. టీచర్ల బదిలీకి సంబంధించిన దివ్యాంగులకు సంబంధించిన కొన్ని వాదనలపై కోర్టులో కేసు పెండింగ్లో ఉంది.
ఈ కేసులో దివ్యాంగులకు బదిలీ మినహాయింపు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అవసరమైతే ఎవరికైనా బదిలీ ఆప్షన్ను నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఏదీఏమైనా ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, ప్రమోషన్స్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే విధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ కసరత్తులు చేస్తుంది.