English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Teacher Promotion In AP: ఉపాధ్యాయులకు గుడ్‌న్యూస్..ప్రమోషన్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్..లిస్ట్ తయారు చేస్తున్న అధికారులు!

Teacher Promotion In AP News: ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, రేషనలైజేషన్, ప్రమోషన్లు‌కు సంబంధించి ఇప్పటికే కసరత్తు చేస్తుండగా.. తాజాగా ఓ కీలక అడుగు ముందుకు పడింది. ఈ విధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలను కూడా ఇటీవలే రూపొందించింది. 
1 /5

ఏపీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, రేషనలైజేషన్, ప్రమోషన్లు‌కు సంబంధించి ఇప్పటికే కసరత్తు చేస్తుండగా.. తాజాగా ఓ కీలక అడుగు ముందుకు పడింది. ఈ విధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలను కూడా ఇటీవలే రూపొందించింది. అదే విధంగా సాధారణ సీనియారిటీ జాబితాల ధ్రువీకరణ కోసం అమరావతిలోని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. ఏప్రిల్ 13 నుండి 17 వరకు వివిధ జోన్ల వారీగా ఈ సీనియారిటీలో జాబితాల తనిఖీ ప్రక్రియ జరగనుంది. ఇది పూర్తైన వెంటనే ఫైనల్ సీనియారిటీ లిస్ట్స్‌ను విడుదల చేయనున్నారు. 

2 /5

ఈ మేరకు ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన బదిలీలు, ప్రమోషన్స్‌ను చేపట్టనున్నారు. రాబోయే వేసవి సెలవుల్లో ట్రాన్స్‌ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, రేషనలైజేషన్‌కు సంబంధించిన ఈ ప్రక్రియను చేయపట్టనున్నారు. 

3 /5

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి ఉన్న సర్వీసును ఈ ప్రక్రియ కోసం మే 30వ తేదీ వరకు పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఏప్రిల్ 30 వరకు స్కూళ్లలో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా పోస్టుల రేషనలైజేషన్ చేయనున్నారు. 

4 /5

అయితే రాష్ట్రంలో పాత 13 ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపాదికన బదిలీలు, ప్రమోషన్లు ఉండనున్నాయి. టీచర్ల బదిలీకి సంబంధించిన దివ్యాంగులకు సంబంధించిన కొన్ని వాదనలపై కోర్టులో కేసు పెండింగ్‌లో ఉంది. 

5 /5

ఈ కేసులో దివ్యాంగులకు బదిలీ మినహాయింపు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అవసరమైతే ఎవరికైనా బదిలీ ఆప్షన్‌ను నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఏదీఏమైనా ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, ప్రమోషన్స్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసే విధంగా పాఠశాల విద్యాశాఖ కసరత్తులు చేస్తుంది.

Next Gallery

