  • Rinku Singh: క్రికెటర్ రింకూ సింగ్‌కు అండ‌ర్ వ‌ర‌ల్డ్ బెదిరింపులు.. రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్..!

Rinku Singh: క్రికెటర్ రింకూ సింగ్‌కు అండ‌ర్ వ‌ర‌ల్డ్ బెదిరింపులు.. రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్..!

Cricketer Rinku Singh: టీమిండియా న‌యా ఫినిష‌ర్‌ రింకూ సింగ్‌కు అండ‌ర్ వ‌ర‌ల్డ్ నుంచి బెదిరింపులు వ‌చ్చాయి. రూ. 5 కోట్లు ఇవ్వాల‌ని వారు డిమాండ్ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ విష‌యాన్ని ముంబై క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు వెల్ల‌డించిన‌ట్లుగా వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
రింకూ సింగ్‌కు 2025 ఫిబ్ర‌వ‌రి నుంచి ఏప్రిల్ మ‌ధ్య కాలంలో మూడు సార్లు బెదిరింపు కాల్స్ వ‌చ్చాయి. వీరూ రింకూ సింగ్‌ను రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై క్రికెటర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయ‌గా.. ఈ కేసును సంబంధించి మొహమ్మద్‌ దిల్షద్‌, మొహమ్మద్‌ నవీద్ అనే ఇద్ద‌రిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  

వీరు వెస్టిండీస్‌ క‌రేబియ‌న్ దీవిలో నివ‌సిస్తుండ‌గా.. ఆగ‌స్టు 1న ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసుల‌కు అధికారులు అప్ప‌గించారు. ఇక విచార‌ణ‌లో వీరు రింకూను బెదిరించిన‌ట్లు ఒప్పుకున్నారు. 

అయితే వీరిద్దరూ గ‌తంలో కూడా ఇటీవల ముంబైలో హత్య చేయబడ్డ ఎన్‌సీపీ నేత బాబా సిద్దిఖీ కొడుకు జీషన్‌ సిద్దిఖీ నుంచి కూడా రూ.10 కోట్లు డిమాండ్ చేశారని విచారణలో తేలింది.

యూపీలోని అలీఘడ్‌కి చెందిన రింకూ సింగ్ ఐపీఎల్ 2023 ద్వారా వెలుగులోకి వ‌చ్చాడు. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రిగిన ఓ మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ త‌రుపున ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో చివ‌రి 5 బాల్స్‌‌కు 5 సిక్స‌ర్లు కొట్టి త‌న టీమ్‌కు గెలుపుని అందించాడు. ఆ త‌రువాత 2024లో అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో అరంగ్రేటం చేశాడు.  

ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ భార‌త్ త‌రుపున 34 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 42.31 స‌గ‌టు 161.8 స్ట్రైక్‌రేటుతో 550 ప‌రుగులు చేశాడు. ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన ఆసియాక‌ప్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ఫోర్ కొట్టి భార‌త్ తొమ్మిదో సారి క‌ప్పును కైవ‌సం చేసుకోవ‌డంలో తనదైన పాత్ర పోషించాడు.   

