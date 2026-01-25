Ind vs NZ T20I: 10 ఓవర్లలోనే భారత్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం.. అభిషేక్‌, స్కై దూకుడుతో టీ20 సిరీస్‌ కైవసం

Abhishek Sharma And Surya Kumar Yadav Smashed India Got T20I Series: వరుస విజయాలతో జోష్ మీద భారత జట్టు మూడో టీ20 మ్యాచ్లో అద్భుతం చేసింది. ప్రత్యర్థిని బంతులతో బౌలర్లు బెంబేలెత్తించగా.. బ్యాటర్లు దుమ్మురేపడంతో పది ఓవర్లు మిగిలిండగానే భారత జట్టు హ్యాట్రిక్ విజయం సాధించింది. అంతేకాకుండా న్యూజిలాండ్తో పొట్టి ఫార్మాట్ సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వన్డే సిరీస్ను కోల్పోయి న్యూజిలాండ్ చేతిలో తీవ్ర పరాభవం ఎదుర్కొన్న భారత జట్టు ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగానే భారత్ సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది. అది కూడా అద్భుత విజయంతో సిరీస్ సాధించడంతో కొన్ని రికార్డులు నమోదయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గౌహతి వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ మొదట బ్యాటింగ్కు దిగి 20 ఓవర్లకు 9 వికెట్లు కోల్పోయి 153 పరుగులు సాధించింది. కివీస్ బ్యాటర్లలో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (48), మార్క్ చాప్మన్ (32), మిచెల్ (27) పర్వాలేదనిపించగా మిగతా బ్యాటర్లు పర్వాలేదనిపించారు.
బౌలింగ్లో భారత బౌలర్లు అదరగొట్టారు. భారత బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించడంతో కివీస్ మోస్తరు స్కోర్కు పరిమితమైంది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా మూడు వికెట్లతో రెచ్చిపోగా.. హార్దిక్ పాండ్యా, రవి బిష్ణోయ్ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. హర్షిత్ రాణా ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు.
బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత బ్యాటర్లు అద్భుతం చేశారు. సంజూ శామ్సన్ గోల్డెన్ డకౌట్ కాగా.. అభిషేక్ శర్మ, కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ చెలరేగి ఆడారు. అభిషేక్ 20 బంతుల్లో దుమ్మురేపి 68 పరుగులు అత్యంత వేగంగా చేశాడు. 7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడగా.. కెప్టెన్ 26 బంతుల్లో 57 చేసి అర్థ సెంచరీ నమోదు చేశాడు.
రెండో మ్యాచ్లో మెరిసిన ఇషాన్ కిషన్ 28 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. భారత బ్యాటర్లను కివీస్ బౌలర్లు ఏమాత్రం అడ్డుకట్ట వేయలేకపోయారు. సంజూ శామ్సన్ను గోల్డెన్ డకౌట్ చేసిన ఆనందం తర్వాత లేకుండాపోయింది.
పది ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ను ముగించడంతో భారత జట్టు పలు ఘనతలు నమోదుచేసింది. అభిషేక్ శర్మ అత్యంత వేగంగా అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేయడం.. పది ఓవర్లలోనే మ్యాచ్ను ముగించడం విశేషం. వరుసగా మూడు మ్యాచ్లను విజయం సాధించి రెండు మ్యాచ్లు మిగిలుండగానే టీ20 సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది. ఇదే ఉత్సాహంతో మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లు పూర్తిచేసి క్లీన్స్వీప్ చేయాలని భారత జట్టు భావిస్తోంది.