T20 World Cup Win: మైదానంలో ఆటగాళ్ల భావోద్వేగ క్షణాలు.. ఫ్యామిలీతో కలిసి టీమిండియా విజయోత్సవ వేడుకలు - ఫోటోలు!

T20 World Cup Team India Celebrations 2026 Photos: ఆదివారం జరిగిన వరల్డ్ కప్ టీ20 మ్యాచ్ లో భారత్ మరోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. అహ్మదాబాద్ స్టేడియం వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఫైనల్లో 96 రన్స్ తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. మొదటగా టీమిండియా 255 రన్స్ చేయగా.. కీవిస్ 159 రన్స్కే ఆల్ అవుట్ అయింది. ఇక టీమిండియా విజయోత్సవ వేడుకల ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. మీకోసం ఆ ఫోటోస్..
భారత్ ఈ మ్యాచ్ లో 255 రన్స్ చేయాలా.. కీవిస్ 159 పరుగులకే ఆల్ అవుట్ అయింది. దీంతో టీమ్ ఇండియాకి కప్పు సొంతమైంది. ఇప్పటివరకు ఆదివారం జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ గెలవలేదన్న వార్తలకు ఫుల్ స్టాప్ కూడా పడింది.
అంతే కాదు టీ20 ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో న్యూజిలాండ్ భారత్ ఓడించలేదని పాత రికార్డులు కూడా చెప్పారు. వీటన్నిటికీ పటాపంచలు చేసి టీమిండియా ప్రపంచకప్ సొంతం చేసుకుంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ అన్నీ ఫార్మాట్లలో మరోసారి విశ్వవిజేతగా నిలిచింది.
టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత ఆటగాళ్లకు ప్రధానమంత్రి మోదీ, సచిన్, కోహ్లీ, రాహుల్ గాంధీలు కూడా అభినందించారు. 'ఈ విజయం అసాధారణ నైపుణ్యాలు, దృఢ సంకల్పం, జట్టు కృషిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రతి భారతీయుడుకి గర్వం, ఆనందంతో నిండిపోతుంది' అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.
టీమ్ ఇండియా గెలిచిన తర్వాత T20 వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని ఐసీసీ చైర్మన్ జైషా చేతుల మీదుగా అందుకున్న ఆటగాళ్లు అనంతరం మైదానంలోనే సంబరాలు చేసుకున్నారు. స్టేడియంలో ట్రోఫీ పట్టుకొని తిరుగుతూ ఫ్యాన్స్ను కూడా చిల్ చేశారు.
అన్ని గ్రూప్ స్టేజీలు గెలుస్తూ వచ్చిన భారత్ ఎస్8 లో సౌత్ ఆఫ్రికా చేతిలో ఓటమి పాలయింది. ఆ సమయంలో టీమిండియా పై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. వాటికి చెక్ పెడుతూ అద్భుతమైన ఆట ప్రదర్శనతో మరోసారి నిలిచారు భారత ఆటగాళ్లు.
ఈ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్లో కీలక పాత్ర పోషించిన సంజూ శాంసన్ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు వరించింది. ఐదు ఇన్నింగ్స్ లో 321 రన్స్ చేశారు. మొత్తానికి సంజూ భారత బ్యాటింగ్ విభాగానికి ఒక వెన్నుముకగా నిలిచారు.
ఆ తర్వాత ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది టీమిండియా ఆటగాడు బుమ్రా మన జట్టకు బౌలింగ్ విభాగంలో ఉన్న పెద్ద బలం. రన్స్ డిఫెండ్ చేయాలన్నా.. వికెట్ కావాలన్నా కెప్టెన్ చూసేది బుమ్రా వైపే. ఈ న్యూజిలాండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో మొత్తం 4 వికెట్లు తీసి 'మ్యాన్ అఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డు కూడా అందుకున్నారు.
మొత్తంగా టీమ్ ఇండియా మూడేళ్లలో ఆరు క్రికెట్ వరల్డ్ కప్పులు గెల్చుకుంది. 2024 లో ఉమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్, 2025 ఉమెన్స్ అండర్ 19 వరల్డ్ కప్, 2025 ఉమెన్స్ ఓడీ వరల్డ్ కప్, 2025 బ్లైండ్ ఉమెన్ టీ20 వరల్డ్ కప్, 2026 మెన్స్ అండర్ 19 వరల్డ్ కప్. తాజాగా మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ని కూడా గెల్చుకుంది.
గౌతమ్ గంభీర్ కూడా రికార్డు ఉన్న నెలకొల్పారు. ఆయన సారధ్యంలో ఒక్క ఐసీసీ ఫైనల్ కూడా ఓడలేదు. భారతీయ ప్లేయర్గా 2007 టీ20 వరల్డ్ కప్, 2011 ఓడి వరల్డ్ కప్, హెడ్ కోచ్గా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ(2025), t20 వరల్డ్ కప్ (2026)సాధించారు. జట్టులో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లు తరచూ మార్పులు చేస్తున్నారని ఆయన పై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. కానీ తాజాగా టీమ్ ఇండియాకు ఆయన విజయాన్ని కట్టబెట్టారు.
ఇక టి20 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన ఆనందంలో ఆటగాళ్లంతా మైదానంలో డాన్స్ చేశారు. హార్దిక్ పాండ్యా, ఇషాన్ కిషన్ జాతీయ జెండాను మోస్తూ గర్వంతో ఉప్పొంగిపోయారు. విశ్వవిజేతగా నిలిచిన ఈ క్షణాలు జీవితాంతం గుర్తుండేలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు .
అంతేకాదు వారు తమ కుటుంబీకులు, గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిపి స్టెప్పులేవి మరి గ్రౌండ్లో సందడిగా గడిపారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.