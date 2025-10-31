English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tejaswi: దేశంపై హీరోయిన్ తేజస్వి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తనకు **క్స్ కావాలంట

Tejaswi: దేశంపై హీరోయిన్ తేజస్వి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తనకు **క్స్ కావాలంట

Tejaswi Madivada Hate Comments About Indian Culture: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో కొద్దో గొప్పో గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్‌ తేజస్వి మాడివడ సినిమాల కన్నా సోషల్‌ మీడియాలో.. టీవీ షోలలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో దేశంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు ఏం కావాలో చెప్పి సంచలనం రేపారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
1 /6

2013లో వచ్చిన సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు సినిమాతో సినీ పరిశ్రమకు పరిచయమైన నటి తేజస్వి మాడివడ. అడపదడపా సినిమాలు చేస్తూ.. టీవీ షోలు.. సోషల్‌ మీడియాలో తేజస్వి నిత్యం కనిపిస్తూ సందడి చేస్తుంటుంది.

2 /6

నటిగా కాకుండా బోల్డ్‌ కంటెంట్‌కు కేరాఫ్‌గా తేజస్వి మారింది. ఇక సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌గా రాణిస్తూ తరచూ విదేశాల్లో చట్టాపట్టాల్‌ వేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే నిఖిల్‌ విజయేంద్ర సింహా నిర్వహించిన టాక్‌ షోలో తేజస్వి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసింది.

3 /6

నిఖిల్‌తో నాటకాలు అనే టాక్‌ షోలో భారతదేశంపై తేజస్వి విమర్శలు చేసింది. 'ఇక్కడ భారతదేశంలో శృంగారం గురించి మాట్లాడేందుకు అందరూ భయపడతారు. అదే థాయిలాండ్‌లో అయితే బహిరంగంగా.. రోడ్డు మీద మొత్తం ఇదే మాట్లాడుతారు' అని నిఖిల్‌తో తేజస్వి చెప్పింది. ఆ పద్ధతి తనకు నచ్చిందని పేర్కొంది.

4 /6

బాగా డబ్బులున్నా హైదరాబాద్‌లో ఇల్లు కొనుక్కోవడాన్ని నిఖిల్‌ ప్రశ్నించగా.. తాను థాయిలాండ్‌ దేశంలో స్థిరపడాలనుకున్నట్లు తేజస్వి తెలిపింది. 'ఈ ఒంట్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటామో తెలియదు కానీ మరి ఇంట్లో ఎన్ని రోజులు ఉంటామో తెలియనిది ఇల్లు ఎందుకు కొనుక్కోవాలి' అని తేజస్వి ప్రశ్నించింది.

5 /6

నవదీప్‌తో తరచూ కనిపించే తేజస్వి పెళ్లి చేసుకోవచ్చుగా అంటే వాక్‌ అంటూ వాంతికి చేసుకున్నట్టు చేసింది. మరో అంశంపై స్పందిస్తూ 'ఎవరు ఎవరితో పడుకోవట్లేదా?' అని ప్రశ్నించింది. ఇలా బోల్డ్‌ కంటెంట్‌తో తేజస్వి, నిఖిల్‌ కొనసాగుతోంది. వీరి ఇంటర్వ్యూను చూసిన నెటిజన్లు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు.

6 /6

34 ఏళ్ల తేజస్వి ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు. ఆమెకు వివాహం మీద ఒక అభిప్రాయం లేదు. చిన్న చిన్న సినిమాలు.. ఓటీటీ కంటెంట్‌ చేస్తూ తేజస్వి బిజీగా ఉంది. కొన్నాళ్లు వివిధ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌తో సహజీవనం చేస్తుందనే పుకార్లు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం తేజస్వి కొన్ని ప్రాజెక్టులు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

Tejaswi Madivada Nikhil Vijayendra Simha Talk Show Nikhil Tho Natakaalu Tollywood Bigg Boss Thailand Social Media Influencers Tejaswi Madivada Hot Comments

Next Gallery

8th Pay Commission Updates: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా పెంచుతారు..? ఈ ఐదు విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి..!