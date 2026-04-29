10th Class Results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. కాసేపట్లో తెలంగాణ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. ఈజీగా ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

Telangana 10th Results 2026: తెలంగాణలో 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ పరీక్షలకు సుమారు 5.28 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఫలితాల విడుదలకు విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు.
తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థులు తమ ఫలితాల రిలీజ్ కోసం ఇప్పటికే ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే నేడు 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఎస్సీఈఆర్టీ ఆడిటోరియంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు వీటిని విడుదల చేయనున్నారు.
విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను 'bse.telangana.gov.in, results.bse.telangana.gov.in, results.bsetelangana.org, school.edu.telangana.gov.in' ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా హాల్ టికెట్ నంబర్ నమోదు చేసి చూసుకోవచ్చు.
ఈ వెబ్సైట్స్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల నెమ్మదిస్తే, విద్యార్థులు వాట్సాప్ ద్వారా కూడా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం 8096958096 నంబర్ను మీ మొబైల్లో సేవ్ చేసుకుని.. వాట్సాప్లో 'Hi' అని మెసేజ్ పంపి, హాల్ టికెట్ నంబర్ పంపిస్తే మీ మార్కుల మెమోను పొందవచ్చు.
ఈసారి పదోతరగతి పరీక్షలను మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 16 వరకు సుదీర్ఘంగా నిర్వహించారు. గతంలో పరీక్షలన్నీ వరుసగా నిర్వహించగా.. ఈసారి విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తొలగించేందుకు ప్రతి పరీక్షకు మధ్య 3 నుండి 4 రోజుల విరామం ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2 వేల 676 కేంద్రాల్లో జరిగిన ఈ పరీక్షలకు 5.28 లక్షల మంది హాజరయ్యారు.
ఇక్కడ విద్యార్థులకు ఓ ముఖ్య గమనిక. ఈ ఫలితాలు మాత్రమే మీ జీవితాన్ని నిర్ణయించవు. పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితే జీవితంలో ఫెయిల్ అయ్యామనే బాధలో చాలా మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. కానీ పరీక్షలు తప్పితే మళ్లీ రాసుకోవచ్చు.. కానీ జీవితాన్ని ఎవరూ తిరిగి తీసుకురాలేరు. కాబట్టి క్షణికావేశంలో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.