  • Telangana Holidays: తెలంగాణలో 3 రోజులు సెలవు.. జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు.. ఎందుకంటే..?

Telangana Holidays: తెలంగాణలో 3 రోజులు సెలవు.. జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు.. ఎందుకంటే..?

School Holidays This Month : తెలంగాణలో జరిగే ప్రసిద్ధ గిరిజన పండుగ మేడారం జాతరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు రోజులు అధికారిక సెలవులు ప్రకటించాలని పీఆర్టీయూ ప్రభుత్వం వద్ద డిమాండ్ చేసింది. ఈ జాతరకు ప్రతి సంవత్సరం కోట్లాది మంది భక్తులు హాజరవుతారు. అందుకే ఉద్యోగులు.. విద్యార్థులు సులభంగా జాతరకు వెళ్లేందుకు సెలవులు అవసరమని వారు చెబుతున్నారు.
మేడారం జాతర నాలుగు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు జాతర నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్ వంటి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు మేడారానికి వస్తారు. ఈ సమయంలో రహదారులు, బస్సులు, రైళ్లు అన్నీ భక్తులతో నిండిపోతాయి.  

సమ్మక్క-సారలమ్మ గిరిజన దేవతల జాతరగా పేరొందిన ఈ వేడుక ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గిరిజన జాతరల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. భక్తులు మొక్కులు చెల్లించడం, బంగారం సమర్పించడం, ప్రత్యేక పూజలు చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు ఈ జాతరలో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉంటాయి. అడవుల మధ్యలో జరిగే ఈ జాతరకు ఒక ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఉంటుంది.  

పీఆర్టీయూ నాయకులు మాట్లాడుతూ, ఇంత పెద్ద స్థాయిలో జరిగే జాతరకు ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవులు ప్రకటిస్తే ప్రజలకు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే మేడారం జాతరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ హోదా ఇవ్వాలని కూడా వారు డిమాండ్ చేశారు. జాతీయ హోదా వస్తే మౌలిక వసతులు మరింత మెరుగుపడతాయని.. భక్తులకు సౌకర్యాలు పెరుగుతాయని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్‌పై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. కానీ భక్తుల సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే, సెలవులు ప్రకటించాలనే డిమాండ్‌కు మద్దతు పెరుగుతోంది. మేడారం జాతర తెలంగాణ సంస్కృతి..సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తూ ప్రతి సంవత్సరం మరింత వైభవంగా జరుగుతోంది.

