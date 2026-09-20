/Telangana Alert: తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచి ఇలా చేస్తేనే అకౌంట్లోకి డబ్బులు..!

Telangana Alert: తెలంగాణ ప్రజలకు కీలక అలర్ట్. ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేసే కూలీలకు వేతనాలు అందాలంటే ఇకపై eKYC పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి కానుంది. రేపటి నుంచి ఈ విధానం అమల్లోకి రానున్న నేపథ్యంలో జాబ్ కార్డు ఉన్న కూలీలు తమ eKYC పూర్తయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. eKYC పూర్తి చేసిన తర్వాతే e-మస్టర్లో వివరాలు నమోదు చేసి వేతనాల చెల్లింపు ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. లేదంటే డబ్బులు ఖాతాలో జమ కావడంలో ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలో ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేసే కూలీలకు సంబంధించి కీలక మార్పు అమల్లోకి రానుంది. ఇకపై కూలీలకు వేతనాలు చెల్లించేందుకు eKYC ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి కానుంది. ఈ విధానం రేపటి నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు సమాచారం. దీంతో జాబ్ కార్డు ఉన్న కూలీలు తమ eKYC ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకంలో పనిచేసే వేలాది మంది కూలీలు ఉన్నారు. అందులో మొత్తం 76,659 మంది ఈ కేటగిరీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇప్పటివరకు కేవలం 79 మంది మాత్రమే eKYC పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మిగిలిన కూలీల్లో ఆందోళన మొదలైంది.
ఉపాధి హామీ పనులకు హాజరయ్యే కూలీల వివరాలను నమోదు చేయడానికి eKYC ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది. కూలీకి సంబంధించిన వివరాలు సరిగ్గా నమోదు అయిన తర్వాతే తదుపరి చెల్లింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. eKYC పూర్తికాకపోతే e-మస్టర్లో పేరు నమోదు చేయడంలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. e-మస్టర్లో కూలీల హాజరు, వారు చేసిన పని వంటి వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఈ వివరాల ఆధారంగానే వేతనాల చెల్లింపు ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతుంది. అందువల్ల కూలీలు ముందుగానే తమ eKYC పూర్తి చేసుకోవడం అవసరం.
eKYC పూర్తి చేయని కూలీలకు వేతనాల చెల్లింపులో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే చేసిన పనికి సంబంధించిన బిల్లులు కూడా ఆలస్యం కావచ్చనే ఆందోళన ఉంది.
అందుకే జాబ్ కార్డు ఉన్న కూలీలు తమ eKYC పూర్తయిందా లేదా అనే విషయాన్ని సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించి తెలుసుకోవాలి. అవసరమైన పత్రాలు, వివరాలను అందించి ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలి. చివరి సమయంలో ఇబ్బందులు రాకుండా ముందుగానే eKYC పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.