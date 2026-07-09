Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Telangana Bandh Tomorrow: తెలంగాణలో రేపు విద్యాసంస్థల బంద్.. విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు!

Telangana Bandh Tomorrow: తెలంగాణలో రేపు విద్యాసంస్థల బంద్.. విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 09, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:11 AM IST

Schools Holiday Tomorrow:తెలంగాణలో విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల విరామం దొరికే అవకాశం కనిపిస్తోంది. విద్యారంగానికి సంబంధించిన పలు సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు జూలై 10న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ బంద్ కారణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు, డిగ్రీ కళాశాలలు, ఇతర విద్యాసంస్థల కార్యకలాపాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.

Colleges Holiday Tomorrow 1/5

తెలంగాణ విద్యాసంస్థల బంద్

హైదరాబాద్‌తో పాటు వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మహబూబ్‌నగర్ వంటి ప్రధాన పట్టణాల్లో రేపు బంద్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. కొన్ని విద్యాసంస్థలు ముందస్తు జాగ్రత్తగా సెలవు ప్రకటించే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఒకే విధంగా సెలవు ఉంటుందని ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ఆయా యాజమాన్యాలు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

Telangana bandh tomorrow2/5

తెలంగాణ స్కూళ్ల బంద్

ఈ బంద్‌కు కారణంగా విద్యార్థి సంఘాలు విద్యారంగ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తున్నాయి. విద్యాసంస్థల్లో మౌలిక వసతుల మెరుగుదల, ఖాళీ పోస్టుల భర్తీ, విద్యార్థులకు అవసరమైన సౌకర్యాల కల్పన వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ డిమాండ్లకు మద్దతుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.  

Telangana colleges bandh3/5

తెలంగాణ కాలేజీల బంద్

ఇక విద్యార్థులకు మరో విశేషం కూడా ఉంది. జూలై 11న రెండో శనివారం కావడంతో చాలా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. అనంతరం జూలై 12 ఆదివారం కూడా సాధారణ సెలవు.   

Telangana schools bandh4/5

తెలంగాణ బంద్

దీంతో జూలై 10 బంద్ విజయవంతమై విద్యాసంస్థలు మూతపడితే, విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు విరామం లభించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.  

Telangana educational institutions bandh5/5

రేపు తెలంగాణ బంద్

అయితే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల లేదా కళాశాల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. విద్యాసంస్థలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయా లేదా సెలవు ప్రకటిస్తాయా అనే విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. బంద్ నేపథ్యంలో ప్రజలు కూడా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు వెలువడుతున్నాయి.

TAGS:
Telangana educational institutions bandh
Telangana Schools Bandh
telangana colleges bandh
Telangana Bandh Tomorrow

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇరాన్ పై యుద్ధం.. బంగారం ధరలు మరింత పతనం.. జులై 9వ తేదీ ధరలివే..!!
Gold Rate Today27 min ago
2
US Attack on Iran 202635 min ago
3
Donald TrumpJul 08
4
High CourtJul 08
5
Telangana High courtJul 08