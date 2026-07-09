/Telangana Bandh Tomorrow: తెలంగాణలో రేపు విద్యాసంస్థల బంద్.. విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు!

Schools Holiday Tomorrow:తెలంగాణలో విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల విరామం దొరికే అవకాశం కనిపిస్తోంది. విద్యారంగానికి సంబంధించిన పలు సమస్యలను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు జూలై 10న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ బంద్ కారణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలు, డిగ్రీ కళాశాలలు, ఇతర విద్యాసంస్థల కార్యకలాపాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్తో పాటు వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్ వంటి ప్రధాన పట్టణాల్లో రేపు బంద్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. కొన్ని విద్యాసంస్థలు ముందస్తు జాగ్రత్తగా సెలవు ప్రకటించే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఒకే విధంగా సెలవు ఉంటుందని ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ఆయా యాజమాన్యాలు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఈ బంద్కు కారణంగా విద్యార్థి సంఘాలు విద్యారంగ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తున్నాయి. విద్యాసంస్థల్లో మౌలిక వసతుల మెరుగుదల, ఖాళీ పోస్టుల భర్తీ, విద్యార్థులకు అవసరమైన సౌకర్యాల కల్పన వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ డిమాండ్లకు మద్దతుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బంద్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఇక విద్యార్థులకు మరో విశేషం కూడా ఉంది. జూలై 11న రెండో శనివారం కావడంతో చాలా విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. అనంతరం జూలై 12 ఆదివారం కూడా సాధారణ సెలవు.
దీంతో జూలై 10 బంద్ విజయవంతమై విద్యాసంస్థలు మూతపడితే, విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల పాటు విరామం లభించే అవకాశం ఏర్పడుతుంది.
అయితే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల లేదా కళాశాల నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం ఆధారంగానే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. విద్యాసంస్థలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయా లేదా సెలవు ప్రకటిస్తాయా అనే విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకుని ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. బంద్ నేపథ్యంలో ప్రజలు కూడా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు వెలువడుతున్నాయి.