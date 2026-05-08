/Telangana Beedi Workers : తెలంగాణలో 7లక్షల మంది బీడీ కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్.. జీతాలు పెరిగాయి..ఎంతో తెలుసా?

Telangana Beedi Workers Get Wage Hike: తెలంగాణలోని 7లక్షల మంది బీడీ కార్మికులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. బీడీ పరిశ్రమ యాజమాన్యాలు, కార్మిక సంఘాల మధ్య జరిగిన చర్చలు ఫలించాయి. దీంతో కార్మికుల వేతనాలు పెంచుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో కొత్త వేతన ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం 2028 ఏప్రిల్ 30 వరకు అమల్లో ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు ఏడు లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు లబ్ది పొందనున్నారు.
ఈ తాజా ఒప్పందం ప్రకారం 1000బీడీలు చుట్టే కార్మికులకు ఇచ్చే వేతనాన్ని రూ. 6మేర పెంచుతున్న యాజమాన్యాలు అంగీకారం తెలిపాయి. ప్రస్తుతం 1000 బీడీలకు రూ. 268.31 చెల్లిస్తున్నాయి. ఈ పెంపుతో అది 275.23కు చేరుకోనున్నాయి. జాతీయ సెలవులు, బోనస్ లు వంటివి కూడా కలుపుకుంటే 1000 బీడీలపై రూ. 6.92 పెరుగుదల ఉంటుందని కార్మిక సంఘాలు వెల్లడించాయి.
ఇక తెలంగాణలో బీడీ పరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారి సంఖ్య భారీగానే ఉంటుంది. అందులో దాదాపు 98శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు. ప్రధానంగా నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్, సిద్ధిపేట, కరీంనగర్, మెదక్, జనగాం జిల్లాల్లో ఈ పరిశ్రమలు విస్తరించాయి.
నిజామాబాద్ ను బీడీ పరిశ్రమకు కేంద్రంగా పరిగణిస్తుంటారు. ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కార్మిక సంఘాల యాజమాన్యాలతో చర్చలు జరిపిన తర్వాత వేతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడం అనవాయితీగా వస్తోంది.
బీడీలు చుట్టే కార్మికులతో పాటు పరిశ్రమలో పనిచేసే ఇతర సిబ్బందికి కూడా ఈ ఒప్పందంలో లబ్ది చేకూరుతుంది. దాదాపు 12వేల నుంచి 14వేల వరకు ఉండే ప్యాకర్లు, బట్టీవాలాలు, మునిమ్ లు, ఇతర క్లర్క్ ల జీతాలు కూడా పెరిగాయి.
బీడీ ప్యాకింగ్ కార్మికులకు రూ. 4,500 మిగిలినవారికి నెలకు రూ. 2,200 వరకు వేతనం పెరగనుంది. ఈ సారి కేవలం రూ. 3మేర మాత్రమే పెంపు ఉంటుందని మొదట భావించారు. కానీ చర్చల్లో యాజమాన్యాలను ఒప్పించి రూ. 6పెంపు సాధించామని కార్మిక సంఘాల నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న గృహ ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు ఈ మెరుగైన వేతనాలు కొంత స్థిరత్వాన్ని చేకూరుస్తాయని కార్మికులు, యూనియన్ నాయకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.