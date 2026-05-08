/Telangana Beedi Workers : తెలంగాణలో 7లక్షల మంది బీడీ కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్.. జీతాలు పెరిగాయి..ఎంతో తెలుసా?

Published: May 08, 2026, 12:14 PM IST|Updated: May 08, 2026, 12:14 PM IST

Telangana Beedi Workers Get Wage Hike: తెలంగాణలోని 7లక్షల మంది బీడీ కార్మికులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. బీడీ పరిశ్రమ యాజమాన్యాలు, కార్మిక సంఘాల మధ్య జరిగిన చర్చలు ఫలించాయి. దీంతో కార్మికుల వేతనాలు పెంచుతున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈ సమావేశంలో కొత్త వేతన ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం 2028 ఏప్రిల్ 30 వరకు అమల్లో ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు ఏడు లక్షల మంది బీడీ కార్మికులు లబ్ది పొందనున్నారు. 

National Holidays and Bonuses1/6

ఈ తాజా ఒప్పందం ప్రకారం 1000బీడీలు చుట్టే కార్మికులకు ఇచ్చే వేతనాన్ని రూ. 6మేర పెంచుతున్న యాజమాన్యాలు అంగీకారం తెలిపాయి. ప్రస్తుతం 1000 బీడీలకు రూ. 268.31 చెల్లిస్తున్నాయి. ఈ పెంపుతో అది 275.23కు చేరుకోనున్నాయి. జాతీయ సెలవులు, బోనస్ లు వంటివి కూడా కలుపుకుంటే 1000 బీడీలపై రూ. 6.92 పెరుగుదల ఉంటుందని కార్మిక సంఘాలు వెల్లడించాయి. 

Almost 98 percent are women.2/6

ఇక తెలంగాణలో బీడీ పరిశ్రమపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారి సంఖ్య భారీగానే ఉంటుంది. అందులో దాదాపు 98శాతం మంది మహిళలే ఉన్నారు. ప్రధానంగా నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్, సిద్ధిపేట, కరీంనగర్, మెదక్, జనగాం జిల్లాల్లో ఈ పరిశ్రమలు విస్తరించాయి.

Nizamabad is a hub for the beedi industry.3/6

 నిజామాబాద్ ను బీడీ పరిశ్రమకు కేంద్రంగా పరిగణిస్తుంటారు.  ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కార్మిక సంఘాల యాజమాన్యాలతో చర్చలు జరిపిన తర్వాత వేతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడం అనవాయితీగా వస్తోంది.   

Packers ranging from 12,000 to 14,0004/6

బీడీలు చుట్టే కార్మికులతో పాటు పరిశ్రమలో పనిచేసే ఇతర సిబ్బందికి కూడా ఈ ఒప్పందంలో లబ్ది చేకూరుతుంది. దాదాపు 12వేల నుంచి 14వేల వరకు ఉండే ప్యాకర్లు, బట్టీవాలాలు, మునిమ్ లు, ఇతర క్లర్క్ ల జీతాలు కూడా పెరిగాయి. 

Labor Union Leaders Express Delight5/6

బీడీ ప్యాకింగ్ కార్మికులకు రూ. 4,500 మిగిలినవారికి నెలకు రూ. 2,200 వరకు వేతనం పెరగనుంది. ఈ సారి కేవలం రూ. 3మేర మాత్రమే పెంపు ఉంటుందని మొదట భావించారు. కానీ చర్చల్లో యాజమాన్యాలను ఒప్పించి రూ. 6పెంపు సాధించామని కార్మిక సంఘాల నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Rising housing costs6/6

పెరుగుతున్న గృహ ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు ఈ మెరుగైన వేతనాలు కొంత స్థిరత్వాన్ని చేకూరుస్తాయని కార్మికులు, యూనియన్ నాయకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

