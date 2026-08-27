/Telangana Government Scheme: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్.. !

Telangana Government Scheme: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాన్ని విస్తరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం కొన్ని జిల్లాల్లో అమలు చేస్తున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ పథకం అమల్లోకి వస్తే స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో చదువుతున్న వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఉదయం పూట అల్పాహారం అందనుంది.
ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ను జూన్లో తొలుత 8 జిల్లాల్లో ఎంపిక చేసిన స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో ప్రారంభించారు. అక్కడ విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం అందిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంచి స్పందన రావడంతో మరిన్ని ప్రాంతాలకు పథకాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతున్నట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం 8 జిల్లాల్లో అమలవుతున్న ఈ పథకాన్ని అక్టోబర్ నెలాఖరు లేదా నవంబర్ 15 నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను అధికారులు వేగంగా చేస్తున్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో పథకం అమలుకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ను పెద్ద స్థాయిలో అమలు చేయడానికి 33 జిల్లాల్లో సెంట్రల్ కమ్యూనిటీ కిచెన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కిచెన్ల ద్వారా విద్యార్థులకు అవసరమైన అల్పాహారాన్ని పెద్ద మొత్తంలో తయారు చేసి పాఠశాలలు, కాలేజీలకు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ పథకం ద్వారా సుమారు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం అందుతున్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పథకం అమలు చేస్తే దాదాపు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరే అవకాశం ఉంది. దీంతో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులకు ఉదయం పూట అల్పాహారం అందుతుంది.
ఉదయం అల్పాహారం తీసుకోకుండా స్కూల్ లేదా కాలేజీకి వచ్చే విద్యార్థులకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. ఖాళీ కడుపుతో తరగతులకు హాజరుకాకుండా ఉదయం ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల చదువుపై దృష్టి పెట్టడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల విద్యార్థులకు ఈ పథకం మరింత ఉపయోగకరంగా మారనుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకం అమలు అయితే విద్యార్థులకు ఉదయం పూట ఆహారం అందడంతో పాటు వారి చదువు, ఆరోగ్యంపై కూడా సానుకూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన గడువులో ఏర్పాట్లు పూర్తయితే త్వరలోనే మరిన్ని జిల్లాల విద్యార్థులకు ఈ పథకం అందుబాటులోకి రానుంది.