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Telangana Government Scheme: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం భారీ గిఫ్ట్.. !

Written ByVishnupriya
Published: Aug 27, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:15 PM IST

Telangana Government Scheme: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం మరో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాన్ని విస్తరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం కొన్ని జిల్లాల్లో అమలు చేస్తున్న బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్‌ను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ పథకం అమల్లోకి వస్తే స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో చదువుతున్న వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఉదయం పూట అల్పాహారం అందనుంది.
 

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8 జిల్లాల్లో ఇప్పటికే అమలు

ఈ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్‌ను జూన్‌లో తొలుత 8 జిల్లాల్లో ఎంపిక చేసిన స్కూళ్లు, జూనియర్ కాలేజీల్లో ప్రారంభించారు. అక్కడ విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం అందిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంచి స్పందన రావడంతో మరిన్ని ప్రాంతాలకు పథకాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతున్నట్లు సమాచారం.  

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త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా..

ప్రస్తుతం 8 జిల్లాల్లో అమలవుతున్న ఈ పథకాన్ని అక్టోబర్ నెలాఖరు లేదా నవంబర్ 15 నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను అధికారులు వేగంగా చేస్తున్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో పథకం అమలుకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు.  

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33 జిల్లాల్లో కమ్యూనిటీ కిచెన్లు

బ్రేక్‌ఫాస్ట్ స్కీమ్‌ను పెద్ద స్థాయిలో అమలు చేయడానికి 33 జిల్లాల్లో సెంట్రల్ కమ్యూనిటీ కిచెన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కిచెన్ల ద్వారా విద్యార్థులకు అవసరమైన అల్పాహారాన్ని పెద్ద మొత్తంలో తయారు చేసి పాఠశాలలు, కాలేజీలకు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నట్లు సమాచారం.  

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22 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి

ప్రస్తుతం ఈ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ పథకం ద్వారా సుమారు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం అందుతున్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పథకం అమలు చేస్తే దాదాపు 22 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరే అవకాశం ఉంది. దీంతో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులకు ఉదయం పూట అల్పాహారం అందుతుంది.  

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విద్యార్థులకు ఉపయోగం

ఉదయం అల్పాహారం తీసుకోకుండా స్కూల్ లేదా కాలేజీకి వచ్చే విద్యార్థులకు ఈ పథకం ఎంతో ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. ఖాళీ కడుపుతో తరగతులకు హాజరుకాకుండా ఉదయం ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల చదువుపై దృష్టి పెట్టడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల విద్యార్థులకు ఈ పథకం మరింత ఉపయోగకరంగా మారనుంది.  

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ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకం అమలు అయితే విద్యార్థులకు ఉదయం పూట ఆహారం అందడంతో పాటు వారి చదువు, ఆరోగ్యంపై కూడా సానుకూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన గడువులో ఏర్పాట్లు పూర్తయితే త్వరలోనే మరిన్ని జిల్లాల విద్యార్థులకు ఈ పథకం అందుబాటులోకి రానుంది.

TAGS:
Telangana breakfast scheme
Telangana breakfast scheme 2026
breakfast scheme for students
Telangana government schemes

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