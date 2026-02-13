English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు మరో శుభవార్త.. కోడ్ ముగియగానే ఖాతాల్లోకి డబ్బులు!

Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు మరో శుభవార్త.. కోడ్ ముగియగానే ఖాతాల్లోకి డబ్బులు!

Rythu Bharosa Telangana Update
తెలంగాణ రైతులకు మరో కీలక సమాచారం వచ్చింది. రైతుభరోసా పథకం కింద ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున ఇచ్చే ఆర్థిక సహాయం గురించి ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదట ఈసారి సాగు చేస్తున్న భూములకే రైతుభరోసా ఇవ్వాలని ఆలోచించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ నిర్ణయం నుంచి ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గినట్లు సమాచారం.
శాటిలైట్ సర్వే ఆధారంగా మాత్రమే డబ్బులు ఇవ్వాలని భావించినప్పటికీ, చివరకు ఖరీఫ్ సీజన్‌లో రైతుభరోసా పొందిన వారందరికీ యాసంగి సీజన్‌లో కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది.

ఈ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 1.45 కోట్ల ఎకరాలకు రైతుభరోసా నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే గతంలో ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన రైతులందరికీ మళ్లీ సహాయం అందనుంది. సాగు చేసే రైతులకు ఈ డబ్బులు విత్తనాలు, ఎరువులు, కూలీల ఖర్చులు వంటి అవసరాలకు ఉపయోగపడతాయి.

ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంది. ఈ కోడ్ ఈ నెల 16తో ముగియనుంది. కోడ్ ముగిసిన వెంటనే రైతుల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు జమ చేసే.. అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో రైతులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  

రైతుభరోసా పథకం రైతులకు ఆర్థికంగా ఎంతో తోడ్పాటు అందిస్తోంది. పంటల కోసం పెట్టుబడి భారం తగ్గించడంలో ఈ సహాయం ఉపయోగపడుతోంది. ముఖ్యంగా చిన్న.. మధ్య తరహా రైతులకు ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం రైతులకు కొంత ఊరటనిచ్చే విషయం. కోడ్ ముగిసిన వెంటనే నిధులు విడుదలైతే, యాసంగి సీజన్‌కు ముందుగానే రైతులకు డబ్బులు అందుతాయి. అందరికీ రైతుభరోసా ఇవ్వాలనే నిర్ణయం రైతుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచుతోంది. ఇక అధికారిక ప్రకటన కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

