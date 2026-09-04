Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Telangana Cheyutha Pension 2026: తెలంగాణ పెన్షన్‌దారులకు గుడ్‌న్యూస్.. సర్టిఫికెట్లు లేకున్నా అప్లై చేయొచ్చు!

Telangana Cheyutha Pension 2026: తెలంగాణ పెన్షన్‌దారులకు గుడ్‌న్యూస్.. సర్టిఫికెట్లు లేకున్నా అప్లై చేయొచ్చు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 04, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 05:22 PM IST

Telangana Cheyutha Pension 2026: తెలంగాణలో చేయూత పింఛన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అర్హులకు ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. పెన్షన్ దరఖాస్తు సమయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన సర్టిఫికెట్లు చేతిలో లేకపోయినా ఇక దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. దీంతో పత్రాలు రావడానికి ఆలస్యం అవుతోందని ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ప్రయోజనం కలగనుంది.

Telangana Cheyutha Pension1/5

చేయూత పెన్షన్ దరఖాస్తు

తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేదలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, ఇతర అర్హులైన వారికి చేయూత పింఛన్ అందిస్తోంది. అయితే చాలామంది దగ్గర అవసరమైన ఆదాయ, వయస్సు, వైకల్య ధ్రువీకరణ పత్రాలు వెంటనే అందుబాటులో ఉండటం లేదు. కొన్ని సందర్భాల్లో సర్టిఫికెట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసినా అవి రావడానికి సమయం పడుతోంది. దీంతో పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడంలో ఆలస్యం అవుతోంది.  

Cheyutha Pension 20262/5

చేయూత పెన్షన్ తాజా అప్‌డేట్

ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని దరఖాస్తు విధానంలో ప్రభుత్వం సడలింపు ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు సమయంలో కొన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు అవి వెంటనే అందుబాటులో లేకపోయినా దరఖాస్తును ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు.  

Telangana Pension Scheme3/5

తెలంగాణ పెన్షన్

అభ్యర్థులు ముందుగా ఆన్‌లైన్‌లో తమ వివరాలను నమోదు చేసి దరఖాస్తు సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేపడతారు. అవసరమైన సమయంలో అధికారులు ఇంటికి వచ్చి వివరాలను తనిఖీ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో లేదా వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యేలోపు అవసరమైన సర్టిఫికెట్లను అధికారులకు అందించవచ్చు.  

Telangana Pension Latest Update4/5

చేయూత పెన్షన్ 2026

అయితే దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో వ్యక్తిగత వివరాలను చాలా జాగ్రత్తగా నమోదు చేయాలి. ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు వంటి సమాచారంలో తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే కులం, ఆదాయం, వయస్సు, వైకల్యం వంటి వాటికి సంబంధించిన పత్రాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. చేయూత పింఛన్ దరఖాస్తుల గడువును కూడా ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 15 వరకు పొడిగించింది. గతంలో జూలై 31 వరకు ఉన్న గడువును తాజాగా పెంచింది. దీంతో ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోని అర్హులకు మరింత సమయం లభించింది.  

Cheyutha Pension Apply Online5/5

తెలంగాణ చేయూత పెన్షన్

సర్టిఫికెట్లు రావడం ఆలస్యం అవుతోందని దరఖాస్తు చేయకుండా ఆగిపోకుండా, అర్హులైన వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల పింఛన్ పొందేందుకు అర్హత ఉన్న మరింత మంది దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

TAGS:
Telangana Cheyutha pension
Cheyutha Pension 2026
Telangana pension scheme
Telangana Pension Latest Update
Cheyutha Pension Apply Online

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video Viral: బట్టలిప్పి చూపించాలా..?.. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి పట్ల మహిళ కానిస్టేబుల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. వీడియో వైరల్..
2
3
4
5