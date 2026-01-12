Pranam Day Care Centres: తెలంగాణలో వృద్ధుల కోసం ‘ప్రణామ్’ పేరిట డే కేర్‌ సెంటర్లు.. ఎలా పనిచేస్తాయంటే..?

Pranam Day Care Centres: రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వృద్ధుల కోసం తెలంగాణ సర్కారు ‘ప్రణామ్’ పేరిట డే కేర్ సెంటర్లను ప్రారంభిస్తోంది. వృద్ధులను చూసుకునేందుకు, వారి నుండి ఒంటరితనాన్ని దూరం చేసేందుకు.. 37 మల్టీసర్వీస్ డే కేర్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
ఈరోజుల్లో పిల్లలు వృద్ధులైన తమ తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకుండా రోడ్డుపైన వదిలేస్తున్నారు. అలాంటి వారి కోసం ప్రభుత్వం ఓ వినూత్న చర్యను ప్రారంభించింది. దేశంలోనే మొదటిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒంటరిగా ఉంటున్న వృద్ధుల కోసం డే కేర్ సెంటర్లను.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ‘ప్రణామ్’ పేరిట ఈ కేంద్రాల్లో సేవలు కొనసాగుతాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు హైదరాబాద్ ప్రజా భవన్ నుంచి వర్చువల్గా వీటి ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు.
ఇవాళ మొత్తం 18 డే కేర్ సెంటర్లను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తారు. హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, హనుమకొండ జిల్లాల్లో ఈ డే కేర్ సెంటర్లు రెండేసి చొప్పున ఉంటాయి. రాష్ట్రంలోని మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో ఒక్కో డే కేర్ సెంటర్ చొప్పున ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఈ డే కేర్ సెంటర్లు ఒంటరిగా ఉంటున్న వృద్ధుల కోసం పనిచేస్తాయన్నారు అధికారులు. వృద్ధులు సామాజికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయని.. వృద్ధుల జీవన నాణ్యతను మెరుగుపర్చడమే లక్ష్యంగా వీటిని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
జిల్లా ఆసుపత్రుల్లోని జెరియాట్రిక్ క్లినిక్లతో ఈ డే కేర్ కేంద్రాలకు లింక్ చేస్తారు. వీటి ద్వారా ఆరోగ్య పరీక్షలు సైతం చేయిస్తారు. వారి కోసం వైద్యులు, ఫిజియోథెరపీ సేవలను కూడా అందుబాటులో ఉంచుతారు.
ప్రభుత్వం ఇటువంటి డే కేర్ సెంటర్లను భారత్లో నడపడం ఇదే మొదటిసారి. ఆదివారంతో పాటు ప్రభుత్వ సెలవులు మినహా ఇతర అన్ని రోజుల్లో ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల మధ్య ఈ డే కేర్ సెంటర్లు నడుస్తాయి. వీటిలో టీవీ, ఇంటర్నెట్, లైబ్రరీ, ఇండోర్ గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి.