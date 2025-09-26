Telangana Intermediate College Holidays: విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే న్యూస్. ఇప్పటికే దసరా సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం అయితే ఇంటర్ కాలేజీలకు మాత్రం ఒక రోజు ముందుగానే సెలవులు రానున్నాయి. రాష్ట్రంలో జూనియర్ కాలేజీలకు రేపటి నుంచే దసరా సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా కీలక సూచనలు చేసింది. అయితే ఇంటర్ కాలేజీలకు ఒక రోజు ఎక్కువగా సెలవులు రానున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త. దసరా సెలవులు పొడిగించిన ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలోని జూనియర్ కాలేజీలకు నిజానికి సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ నుంచి సెలవులు ఉండగా.. ఒక రోజు అదనంగా దసరా సెలవులు పొడిగించింది. దీంతో రేపటి నుంచి సెలవులు రానున్నాయి.
ఈనెల 28 నుంచి అక్టోబర్ 5 వరకు సెలవులు ఉంటాయని ముందుగా ప్రకటన విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం. అయితే ఆ తర్వాత ఒకరోజు ముందే ఈ సెలవులు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సెలవుల్లో క్లాసులు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఇదిలా ఉండగా ఇంటర్ కాలేజీలు 10 రోజులు సెలవులు ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రైవేట్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ కూడా రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఇంటర్ బోర్డు కూడా వినతిపత్రం అందజేశారు. దసరా అతి పెద్ద పండుగ కాబట్టి బతకమ్మ సంబరాలు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. 9 రోజులపాటు నిర్వహించే బతుకమ్మ, దసరాకు ఇప్పటికే స్కూళ్లకు పది రోజులకు పైగా సెలవులు ఇచ్చారు.
అయితే ఇంటర్ కాలేజీల్లో కూడా పది రోజులు సెలవు ఇవ్వాలని వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంటర్మీడియట్ చదివే విద్యార్థులకు కూడా దసరా సెలవులు ఒకరోజు ముందుగానే ప్రకటించారు.
దీంతో ఈ నెల 27వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 5వ తేదీ వరకు ఇంటర్ విద్యార్థులకు దసరా సెలవులు రానున్నాయి. అయితే స్కూళ్లకు మాత్రం సెప్టెంబర్ 25 వ తేదీ సోమవారం నుంచి ఈ సెలవులు ప్రకటించారు. చాలావరకు స్కూళ్లు అక్టోబర్ 3వ తేదీ పునః ప్రారంభం కానున్నాయి.