English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Colleges Closed: అప్పటి వరకు తెలంగాణలోని అన్నీ కాలేజీలు బంద్‌..!

Colleges Closed: అప్పటి వరకు తెలంగాణలోని అన్నీ కాలేజీలు బంద్‌..!

Telangana All Colleges Closed: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు మూతపడ్డాయి. ఇప్పటికే నాలుగు రోజులు అవుతుంది. కాలేజీల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌లో భాగంగా ప్రైవేట్ కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఈ బంద్‌ చేపట్టాయి. అయితే పదివేల కోట్ల బకాయిలో రూ.5000 కోట్ల బకాయిలు విడుదల చేసే వరకు బంద్‌ కొనసాగుతుందని 'ఫతి' స్పష్టం చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రైవేటు, డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ కాలేజీలు బంద్‌ ఇప్పటికి నాలుగు రోజులు పూర్తవుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడంతో ప్రైవేటు కాలేజీ యాజమాన్యాలు ఈ బంద్‌ చేపడుతున్నాయి.  

2 /5

 అయితే రూ.10000 కోట్ల రియంబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలో రూ.5000 కోట్లు విడుదల చేసే వరకు బంద్‌ కొనసాగిస్తామని 'ఫతి' స్పష్టం చేసింది. మిగతా రూ.5 వేల కోట్లు నెలకు రూ. 500 కోట్ల చొప్పున 10 నెలల్లో విడుదల చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

3 /5

 అంతేకాదు అధ్యాపకులకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాము. అందుకే బంద్‌కు దిగాల్సి వచ్చిందని పేర్కొంటున్నారు. ఫీజు బకాయిలు చెల్లించే వరకు కాలేజీలు తెరువబోమని ఇప్పటికే ఈ విద్యాసంస్థల సమాఖ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం కూడా జారీ చేసింది.  

4 /5

 అయితే దసరాకు ముందుగానే 1200 కోట్ల  బకాయిలు చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే ఇచ్చిందన్నారు. అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కాలేజీ ఫీజులు చెల్లించాల్సిన ఉద్దేశం ఉందా? లేదా ?అని కూడా ప్రశ్నించారు. నవంబర్ 10వ తేదీ విద్యార్థులతో చలో హైదరాబాద్ కూడా నిర్వహిస్తామని కూడా చెప్పారు  

5 /5

 అయితే తల్లిదండ్రులు కలిగిన అసౌకర్యానికి కూడా విద్యాసంస్థల చైర్మన్‌ క్షమాపణ చెప్పారు. వారికి వేరే దారి లేదు. మా గోడు ఎవరూ వినడం లేదని చైర్మన్ రమేష్ బాబు వ్యాఖ్యానించారు. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకొని సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా ఆయన కోరారు.

Telangana colleges closed Telangana college bandh Telangana degree colleges closed Telangana engineering colleges closed

Next Gallery

Gold Rate Today: డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయం.. రూ. 1లక్ష దిగువకు బంగారం ధరలు.. నవంబర్ 6వ తేదీ గురువారం భారీగా పతనమైన పసిడి ధరలు..!