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Today Holiday: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేడు సెప్టెంబర్ 8న విద్యాసంస్థలు బంద్..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 08, 2026, 05:00 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:00 AM IST

Today Holiday: తెలంగాణలోని డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలు నేడు, సెప్టెంబర్ 8న బంద్ పాటిస్తున్నాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలను ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కాలేజీల యాజమాన్యాలు ఈ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి.

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తెలంగాణ కాలేజీలు బంద్ నేడు

తెలంగాణ ప్రైవేట్ పీజీ, డిగ్రీ కాలేజీల మేనేజ్‌మెంట్ అసోసియేషన్ (TPDMA) ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ప్రభుత్వం నుంచి కాలేజీలకు రావాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ డబ్బులు చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని యాజమాన్యాలు చెబుతున్నాయి. ఈ బకాయిల కారణంగా కాలేజీల నిర్వహణకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని పేర్కొంటున్నాయి.  

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నేడు కాలేజీలు బంద్

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరుతూ నేడు రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలను బంద్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ కాలేజీల్లో సాధారణ తరగతులు, విద్యా కార్యకలాపాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు తమ కాలేజీ యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని కూడా గమనించడం మంచిది.  

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సెప్టెంబర్ 8 కాలేజీల బంద్

ఈ సమస్యపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పెండింగ్‌లో ఉన్న బకాయిలను చెల్లించాలని కాలేజీల మేనేజ్‌మెంట్లు కోరుతున్నాయి. కేవలం బంద్‌తో సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ఆందోళనలను మరింత పెంచుతామని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాయి.  

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మరిన్ని నిరసన కార్యక్రమాలు

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిల విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి సరైన హామీ రాకపోతే తదుపరి దశలో నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని మేనేజ్‌మెంట్లు నిర్ణయించాయి. ఇందులో భాగంగా పట్టణాల్లో మానవహారాలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించాయి. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే నిరవధిక ఆందోళనకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని కూడా తెలిపాయి. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై ఆధారపడే విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. ప్రభుత్వం బకాయిలను విడుదల చేస్తే విద్యార్థుల చదువుకు, కాలేజీల నిర్వహణకు ఇబ్బందులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.  

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డిగ్రీ కాలేజీల బంద్

కాబట్టి తెలంగాణలోని ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీల విద్యార్థులు నేడు సెప్టెంబర్ 8న కాలేజీల బంద్ విషయాన్ని గమనించాలి. మీ కాలేజీలో బంద్ అమలు, తరగతుల పరిస్థితిపై యాజమాన్యం ఇచ్చే అధికారిక సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం మంచిది. ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్లపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.

TAGS:
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