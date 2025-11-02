Colleges Closed: రేపటి నుంచి అన్నీ కాలేజీల నిరవధిక బంద్‌.. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం..!

Telangana Collges Closed: విద్యార్థులకు ఫీజు బకాయిలపై ప్రభుత్వం ఇవాళ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే రేపటి నుంచి అన్ని కాలేజీల బంద్కు దిగుతామని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య అల్టిమేటం జారీ చేసింది. దీంతో రేపటి నుంచి తెలంగాణలోని అన్ని ప్రైవేటు కాలేజీలో బంద్ కానున్నాయి. దసరాకి ముందుగానే రూ.1200 కోట్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పి కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేశారని తెలిపింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
విద్యార్థులు ఫీజు బకాయిలు చెల్లించే వరకు కాలేజీలు తెరవబోమని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా సంస్థల సమాఖ్యా అల్టిమేటం జారీ చేసింది. ఫీజు బకాయిలపై ప్రభుత్వం ఇవ్వాళ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే రేపటి నుంచి బంద్కు దిగుతామని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి అల్టిమేటం కూడా జారీ చేసింది.
ఈనెల 6న లక్షన్నర మందితో హైదరాబాద్లో సభ నిర్వహిస్తామని కూడా చెప్పింది. దసరాకు ముందు రూ.1200 కోట్లు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం.. కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేశాయని తెలిపింది. అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇవాళ ఏ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంటుందో తెలియాల్సి ఉంది .
ఇక ఉన్నత విద్యాసంస్థల చైర్మన్ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ వెంటనే ప్రభుత్వం దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే రేపటి నుంచి నిరవధిక బంద్ అన్ని కాలేజీలు చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ప్రధానంగా ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బంద్ సమయంలో జరిగే ఎగ్జామ్స్ వాయిదా వేయాలని యాజమాన్యాలను కోరుతున్నామన్నారు. అయితే కాలేజీలకు డబ్బు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి ఉందా? లేదా? అని కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు
ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 3వ తేదీ నుంచి అన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలు నిరవధిక బంద్కు దిగనున్నాయి. అయితే దీనిపై విద్యాసంస్థల సమాఖ్య చైర్మన్ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ తమపై విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించడం కూడా చాలా దుర్మార్గమైన చర్య అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఇక నవంబర్ 10వ తేదీన విద్యార్థులతో చలో హైదరాబాద్ కూడా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. బకాయిలు చెల్లించాలని నిరసన తెలుపనున్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిల్లో కేవలం 12 శాతం మాత్రమే అడిగినా కానీ ప్రభుత్వం మా గోడు వినడం లేదన్నారు. ఇక తల్లిదండ్రులకు కలిగే అసౌకర్యానికి కూడా ఆయన క్షమాపణ చెప్పారు.