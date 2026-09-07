/Telangana Tomorrow Bandh: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపు కళాశాలలకు బంద్

Telangana Tomorrow Bandh:తెలంగాణలోని డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన సమాచారం. రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలకు రేపు బంద్ పాటించాలని కాలేజీల మేనేజ్మెంట్లు నిర్ణయించాయి. పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను ప్రభుత్వం వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ బంద్కు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో రేపు కాలేజీలకు వెళ్లే విద్యార్థులు ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి.
ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలకు ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డబ్బులు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్నాయని కాలేజీల యాజమాన్యాలు చెబుతున్నాయి. విద్యార్థుల చదువుకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రభుత్వం బకాయిలను త్వరగా విడుదల చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. అయితే తమ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం నుంచి సరైన స్పందన లేకపోవడంతో ఆందోళన కార్యక్రమాలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలిపారు.
తెలంగాణ ప్రైవేట్ పీజీ డిగ్రీ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ (TPDMA) ఆధ్వర్యంలో ఈ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల విషయంలో ప్రభుత్వం తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేస్తోంది.
బంద్ తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే ఆందోళనలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని కాలేజీల మేనేజ్మెంట్లు హెచ్చరించాయి. ఇందులో భాగంగా పట్టణాల్లో మానవహారాలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించాయి. తమ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు నిరసనలు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశాయి.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రేపు ప్రైవేట్ డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీలలో తరగతులు జరుగుతాయా లేదా అనే విషయంపై విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. బంద్కు మేనేజ్మెంట్లు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో విద్యార్థులు తమ కాలేజీ నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ద్వారా ఎంతోమంది విద్యార్థులకు చదువు కొనసాగించేందుకు సహాయం అందుతుంది. అందుకే ఈ బకాయిల విడుదల విషయంలో ప్రభుత్వం త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కాలేజీల యాజమాన్యాలు కోరుతున్నాయి.