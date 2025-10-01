Telangana: మరోసారి కాలేజీలు బంద్‌..? తెలంగాణ విద్యాసంస్థల సమాఖ్య కీలక నిర్ణయం..

Colleges Closed On Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు ఉన్నత విద్యా సంస్థలు మరోసారి బంద్ కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. దసరాకు ముందే ఇస్తానన్న రూ.600 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ప్రభుత్వం ఇంకా చెల్లించకపోవడంతో ఉన్న విద్యా సంస్థల ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం
తెలంగాణలో మరోసారి డిగ్రీ, పీజీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, ఎంబీఏ కాలేజీలు బంద్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దసరాకు ముందే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సర్కార్ ప్రైవేటు కాలేజీలకు ఇస్తామన్న రూ.600 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ బకాయిలు ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడంతో ఉన్నత విద్యా సంస్థల సమాఖ్య మేరకు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు సమయంలో కూడా అత్యవసర భేటీ కానుంది.
ఆ సమావేశంలో తదుపరి కార్యాచరణ పై కూడా చర్చించనుంది. ఇటీవలే డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, బీఈడీ, నర్సింగ్ తదితర కాలేజీలను మూసి వేశారు ఆ తర్వాత ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చల్లో రూ.600 కోట్లు దసరాకు ముందుగానే విడుదల చేస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో వెంటనే ఈ నిర్ణయాన్ని విరమించుకుంది. తాజాగా ఇంకా నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ (Fathi) ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది
ఫీజు రియింబర్స్మెంట్లో భాగంగా తక్షణమే దసరాకు ముందుగానే రూ.600 కోట్లు విడుదల చేస్తామని తెలంగాణ సర్కార్ హామీ ఇచ్చింది. అయితే ఇప్పటివరకు కూడా ఎలాంటి నిధులు విడుదల కాకపోవటంతో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్న నేపథ్యంలో కాలేజీలు బంద్ చేసే యోచనలో ఉంది సమాఖ్య.
మొత్తంగా రూ.10 వేల కోట్లు బకాయిలు ఉండగా గత నాలుగేళ్లుగా నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని మొదట రూ.600 కోట్లు విడుదలకు ఒప్పుకున్నాం. అయితే దీన్ని దసరాకు ముందుగానే విడుదల చేస్తామని తెలంగాణ సర్కార్ హామీ ఇచ్చింది.
కానీ ఇప్పటి వరకే దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. లేకపోవటంతో ఫాతి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈరోజు ఆ రెండు 2025 అక్టోబర్ 1 ఉదయం 11 గంటల సమయంలో అత్యవసర భేటీ కూడా కానుంది. దీనిపై తదుపరి కార్యాచరణకు సిద్ధమవుతోంది సమాఖ్య.