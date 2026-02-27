Telangana Deputy CM: ఏపీలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రి.. చంద్రబాబుతో భేటీ ఎందుకంటే?

Telangana Deputy CM And Ministers Presence In Vijayawada And Meets Chandrababu: తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు అకస్మాత్తుగా విజయవాడలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ మంత్రులను కలిశారు. ఈ వార్త ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఇంతకీ ఎందుకు కలిశారో తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు విజయవాడలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న వారిద్దరూ అనంతరం సీఎం చంద్రబాబుతోపాటు ఏపీ మంత్రులను కలిశారు. అయితే ఎందుకు కలిశారో తెలుసుకుందాం.
ఉండవల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుని తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కలిశారు. మార్చి 5వ తేదీన హైదరాబాద్లో జరిగే తన కుమారుడు సూర్యవిక్రమాదిత్య వివాహ కార్యక్రమానికి భట్టి విక్రమార్క ఆహ్వానించారు.
అనంతరం ఏపీ అసెంబ్లీని భట్టి విక్రమార్క, శ్రీధర్ బాబు సందర్శించారు. మంత్రులతోపాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు భట్టి విక్రమార్క శుభలేఖలు పంచారు. భట్టి రాకతో అక్కడ సందడి నెలకొంది.
అంతకుముందు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి అమ్మవారిని భట్టి విక్రమార్క, శ్రీధర్ బాబు దర్శించుకున్నారు. తెలంగాణతోపాటు ఏపీ రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలో ముందుండాలని కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారిని కోరుకున్నట్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రల ప్రజలు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని.. ప్రజలపై అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికి ఉండాలని కోరుకున్నట్లు చెప్పారు.
అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పర్యవేక్షణలో భట్టి, శ్రీధర్ బాబుకు ప్రత్యేక ప్రోటోకాల్ దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. గర్భాలయంలోని అమ్మవారిని దర్శించుకుని మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనానంతరం ఆశీర్వచన మండపంలో వేద పండితులు మంత్రి కి వేదాశీర్వచనం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రంగారావు మంత్రి కి అమ్మవారి ప్రసాదం, శేష వస్త్రం, అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు.